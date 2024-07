Mallorca: Heftige Warteschlangen am Flughafen Palma – blanke Nerven bei Urlaubern: „Warten über zwei Stunden“

Eine weltweite IT-Panne legt am Freitag (19. Juli) mitten in der Sommerurlaubssaison Flughäfen auf der ganzen Welt teilweise lahm. Am Flughafen Palma de Mallorca, reisen in diesen Tagen Hunderte Menschen in den Urlaub oder aber zurück in die Heimat. Für diejenigen, die an diesem Tag in einen der vielen Flieger steigen wollten, die hier täglich abfliegen, sieht die Reise jedoch ganz anders aus als üblich.

Denn der Flughafen Palma de Mallorca ist an diesem Tag geprägt von wartenden Menschen. Wie unsere Reporterin vor Ort selbst erlebt, bilden sich in der Abfertigungshalle überall heftige Warteschlangen – sie alle wollen einchecken oder die Koffer aufgeben. Doch es geht kaum etwas voran. Menschen sitzen auf dem Boden oder auf ihren Koffern, kommen miteinander in Gespräche. Es ist laut in der Halle. Neben Geduld macht sich bei manchen Fluggästen auch Nervosität breit.

Mallorca: Menschen wollen einfach nur nach Hause

Bei einigen Urlaubern liegen die Nerven bereits blank, sie stehen schon über einer Stunde in der Warteschlange und wollen, dass es endlich weitergeht. Vor allem beim Flug nach Cardiff in Wales kommt es zu erheblichen Einschränkungen bei der Abfertigung.

Eine der Wartenden in der Schlange ist Paula Morgan. Sie ist mit ihrer Familie am Flughafen Palma und will zurück nach Cardiff. Doch die Gruppe steht noch immer in der Schlange, weil sich der Flug weiterhin verzögert. „Wir können nichts machen, es ist wie es ist“, sagt sie gegenüber unserer Reporterin.

Lange Schlagen am Flughafen Palma de Mallorca. Sehr viele Menschen hier wollen von ihrem Urlaub auf der Insel zurück nach Hause. Foto: Chaleen Goehrke/DER WESTEN

Bis zum Check-In und der Gepäckabgabe ist es noch ein weiter Weg. Kurtis und seine Freunde sind da schon wesentlich weiter – sie sehen das Ziel quasi schon vor sich. Dennoch flattern auch bei ihnen langsam die Nerven. „Wir sind seit zwei Stunden in der Warteschlange, aber das System ist down. Langsam wird man natürlich nervös, ob wir überhaupt das Boarding rechtzeitig schaffen.“

Chloe würde gerne einfach in den Flieger steigen und endlich ankommen. „Es ist einfach nur nervig, weil man nur nach Hause will.“ Der Flug nach Cardiff, geflogen von Tui Airways geht laut Plan um 12:30 Uhr. Laut Plan soll der Flieger pünktlich starten. Eine Mitarbeiterin sagte jedoch gegenüber unserer Redaktion, dass sich auch dieser der Flug sehr wahrscheinlich verspäten würde.