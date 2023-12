Flughafen Frankfurt: Hiobsbotschaft für Reisende! War’s das mit dem Weihnachtsurlaub?

Weihnachten steht direkt vor der Tür und viele Menschen nutzen die kommenden Tage nicht nur für besonders viel Familienzeit, sondern auch für einen entspannten Urlaub.

Kein Wunder, bringen die Feiertage um Heiligabend meist kalte Temperaturen sowie Schnee oder Regen mit sich. Einen Tag vor Weihnachten entfliehen viele deshalb Weihnachtsbaum und Kaminfeuer, bevorzugen stattdessen Sonne und Strand. Doch gerade Menschen, die am Flughafen Frankfurt oder München abfliegen, könnten jetzt vor einem großen Problem stehen.

Flughafen Frankfurt: Streik bei Lufthansa-Tochter!

Alarm an Deutschlands Flughäfen! Am Freitag (22. Dezember) hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihre Mitglieder zu einem Warnstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines für Samstag (23. Dezember) aufgerufen.

Der fünfstündige Streik soll einen Tag vor Heiligabend zwischen 8 und 13 Uhr abgehalten werden und sich auf alle Starts aus Deutschland beziehen.

Die 2021 gegründete Touristiktochter Discover Airlines verfügt über 24 Airbus-Flugzeuge, die von den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München starten. Am Flughafen Frankfurt werden unter anderem Langstreckenziele in Florida (USA) und der Dominikanischen Republik in den Streik-Zeitraum fallen. In München fliegt Discover Airlines unter Flugnummern der Lufthansa, demnach könnten 16 Abflüge bestreikt werden.

Flughafen Frankfurt: So reagiert die Lufthansa

Die Zahl der betroffenen Passagiere ist aktuell noch unklar, doch Lufthansa tüftelt bereits an Lösungen. So sollen die betroffenen Flüge entweder noch am selben Tag außerhalb des Streiks abgewickelt oder Flugreisende auf andere Airlines umgebucht werden. „Unsere Priorität liegt darauf, allen unseren Gästen eine Reisemöglichkeit zu bieten“, versicherte eine Sprecherin des Unternehmens.

Anlass für den Streik ausgerechnet vor Weihnachten sind laut VC festgefahrene Verhandlungen um einen ersten Tarifvertrag für die Piloten von Discover Airlines.