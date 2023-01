Flughafen Düsseldorf: Hiobsbotschaft für Reisende! Deutsche Bahn sorgt für Chaos

Die Deutsche Bahn nimmt im Düsseldorfer Norden große Baumaßnahmen vor. Die haben auch große Auswirkungen auf Reisende, die zum Flughafen Düsseldorf wollen. Mehrere Wochen wird die Anreise zum Airport deutlich schwieriger sein.

Bahnreisende zwischen Düsseldorf und Duisburg müssen sich erhebliche Einschränkungen einstellen. Am Freitagabend (6. Dezember) beginnen die Bauarbeiten der Deutschen Bahn.

Flughafen Düsseldorf: Anreise nur eingeschränkt möglich

Wer in den nächsten drei Wochen zwischen Düsseldorf und Duisburg mit der Bahn pendeln muss, sollte sich vorab immer gut über mögliche Ausfälle und Verspätungen informieren. Denn auf der Strecke nach Duisburg werden einige Züge ausfallen. Auch zum Düsseldorfer Flughafen fahren deutlich weniger Regionalzüge. Von Freitagabend 21 Uhr bis zum 27. Januar gleiche Zeit sollen die Bauarbeiten laut der Deutschen Bahn andauern.

In den drei Wochen Bauzeit würden rund acht Kilometer Gleise zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und dem S-Bahnhof Derendorf erneuert, teilte die Bahn mit. 7.000 Tonnen Schotter und 10.800 Schwellen sollen ausgetauscht werden. Dafür müsse die Strecke teilweise gesperrt werden.

DIESE Linien sind betroffen

Folgende Linien sind davon betroffen: Die Linie RE2 (Osnabrück–Düsseldorf) endet während der Bauarbeiten bereits am Düsseldorfer Flughafen. Reisende kommen somit nicht mehr bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Linien RE3 (Hamm–Düsseldorf) endet bereits in Duisburg und fährt nicht bis Düsseldorf. Der RE6 (Minden–Köln) wird bis auf wenige Ausnahmen von Duisburg direkt nach Neuss umgeleitet – dadurch entfallen die Stopps am Düsseldorfer Flughafen, am Hauptbahnhof und in Bilk.

Für den RE11 (Kassel–Düsseldorf) endet die Fahrt schon in Essen. Auch der RE19 (Düsseldorf–Arnheim) muss zwischen Duisburg und Düsseldorf umgeleitet werden. Der Halt am Düsseldorfer Flughafen entfällt. Die S-Bahnlinie S1 (Solingen–Dortmund) muss ebenfalls einige Stationen auf ihrem Fahrplan streichen. An den Düsseldorfer Bahnhöfen Wehrhahn, Zoo und Derendorf wird nicht gehalten.

Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste entweder auf den RE1 (Hamm–Aachen), den RE5 (Wesel–Koblenz) oder die S 1 (Essen-Düsseldorf) auszuweichen. Diese Linien sowie die S-Bahnen S11 (Bergisch Gladbach–Düsseldorf Flughafen) und S6 (Düsseldorf über Ratingen nach Essen) würden nach dem üblichen Fahrplan fahren. Der Fernverkehr sei laut der Deutschen Bahn überhaupt nicht von den Einschränkungen betroffen.