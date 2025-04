Flatex: Beliebter Online-Broker warnt – es geht um dein Geld

Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen, bei denen Kriminelle mit hinterlistigen Maschen an deine Ersparnisse wollen. Nun hat es den beliebten Online-Broker Flatex getroffen. Das Unternehmen spricht eine Warnung aus.

Wenn es um Finanzdienstleister geht, ist in der Regel eine Menge Geld im Spiel. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du darauf achtest, jegliche Online-Angebote auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu untersuchen. Denn oft haben Betrüger ihre Finger im Spiel, wie es nun bei einer vermeintlichen Nachricht des Online-Brokers Flatex der Fall ist.

Beliebter Online-Broker Flatex warnt

„Warnung vor betrügerischen Gruppen auf Social Media“, heißt es in einer Nachricht, die der Online-Broker Flatex verschickt. Anscheinend kam es in der letzten Zeit vermehrt dazu, dass Verbraucher Einladungen zu betrügerischen Investmentgruppen in den Sozialen Medien – wie Whatsapp, Instagram oder Facebook – bekommen haben.

Die Nachrichten erwecken durch die Verwendung des Logos, Bildern sowie des Namens den Anschein, als ob sie direkt vom Dienstleister flatexDEGIRO stammen. Aber Obacht: Die Einladungen stammen von Betrügern! „Diese Gruppen, auch wenn teilweise Formulare mit unseren Logos verwendet werden, haben keinerlei Bezug zu flatexDEGIRO“, stellt das Unternehmen klar. Weiter heißt es: „Wir bieten keinerlei Service über solche Gruppen an. Auch offerieren wir als Execution-Only-Broker keine Anlageberatung oder Investmentstipps“.

Vorsicht bei Online-Angeboten!

Flatex habe den Betrugsversuch nach eigener Aussage bereits zur Anzeige gebracht und die zuständigen Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden informiert. Das Unternehmen rät, sich vor jeder Anlage und jedem Investment selbst gründlich zu informieren. Außerdem sollten Verbraucher insbesondere bei Angeboten, die sichere Anlagen, garantierte Renditen bei hohen Gewinnen, ein minimales Risiko versprechen und mit besonders positiven Erfahrungsberichten auffallen, skeptisch sein.

Bevor du also ein Anlageangebot annimmst, solltest du dir sicher sein, dass es zu keinem Betrugsversuch gehört. Ein Blick in das Impressum oder ein Vergleich mit den Daten der offiziellen Website können dabei oft hilfreich sein. Auch Angeboten über Social Media solltest du skeptisch gegenüber sein.