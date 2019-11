Familie zieht um – als sie DIESES Fellknäuel im Keller findet, ist sie völlig geschockt

Eine Familie aus Philadelphia (USA) hatte es sich gerade in ihrem neuen Haus bequem gemacht, als sie im Keller eine Überraschung erlebten!

Die Familie brachte einige Sachen in den Keller ihres neuen Hauses, als sie plötzlich Bewegung wahrnahm. Beim genaueren Hinschauen sahen die Personen ein Fellknäuel, das sie so noch nie zuvor gesehen haben.

Das Fellknäuel entpuppte sich als wildeste und haarigste Katze, die sie je gesehen hatten. Und die auch du wohl je gesehen hast!

Familie findet Fellknäuel im Keller - es entpuppt sich als Katze

Sehr wahrscheinlich, so berichtet „The Dodo“, wurde die Katze vom vorherigen Hausbesitzer einfach zurückgelassen. Die Katze konnte sich aufgrund ihres Felles kaum mehr bewegen. Die Familie brachte Doorknob, so wurde die Katze getauft, in eine Auffangsstation für Haustiere. Auch beim „Animal Care & Control Team Philly (ACCT) war man schockiert vom Anblick der Katze.

Sofort machte sich das Team daran, die Katze von ihrer Matte zu befreien. Doorknob war so haarig, dass das Team während der Haarbefreiungsaktion die Katze zwischenzeitlich mit Beruhigungsmitteln versorgen musste!

Doorknob zeigte sich schlißelich aber so dankbar, endlich von dem Fell befreit zu sein. „Sie war so süß während ihrem Haarschnitt“, berichtete Blake Martin vom ACCT Philly-Team gegenüber „ The Dodo“.

Doorknob soll neues Zuhause bekommen

Doorknob ist jetzt bei Blake Martin vom Philly-Team untergekommen und soll hier aufgepäppelt werden. Noch verstecke sie sich häufig unterm Bett, berichtet Martin. „Aber sie liebt es gehalten zu werden“, erzählt er.

Bald soll die süße Katze ein neues Zuhause bekommen - wo sie nie mehr im Keller hausen muss. Na hoffentlich wird sie nie wieder so haarig und zerzaust aussehen. (ms)