Facebook, Instagram, Whatsapp betroffen – massive Störung bei Meta

Am Mittwochabend (11. Dezember) gibt es eine weitreichende Störung bei Meta. Nicht nur in Deutschland kommt es zurzeit zu Ausfällen bei Facebook, Instagram und Whatsapp.

Zigtausende Nutzer melden zurzeit im Netz, dass sie Probleme mit den Meta-Anwendungen haben. Es kommt vermehrt zu Fehlermeldungen beim Aufrufen der Seiten, beim Anklicken von Kommentaren oder weiteren Funktionen. Die Störungsmeldungen bei Whatsapp, Facebook und Instagram belaufen sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Meta-Störung trifft Whatsapp & Co

Bei Facebook etwa erhalten wir etwa folgende Fehlermeldung beim Anklicken der Kommentarspalte: „Etwas funktioniert nicht. Möglicherweise liegt das an einem technischen Fehler, an dem wir bereits arbeiten“. Bei Instagram lädt das Profil erst nach mehrfachem Anklicken. Eine Whatsapp-Nachricht kommt auch nach einer halben Stunde noch nicht an.

Laut der Live-Störungskarte von „Netzwelt“ scheint vor allem der Westen von Deutschland betroffen zu sein. Allerdings sind alle möglichen Bereiche des Landes rot markiert. Um Punkt 20.00 Uhr belaufen sich die Störungsmeldungen von Facebook-Nutzern hier auf knapp 50.000, bei Whatsapp sind es sogar weit über 70.000 und bei Instagram etwas über 30.000. Update: Eine Stunde später scheinen die Störmeldungen bei Facebook und Instagram wieder abzunehmen, während sie bei Whatsapp mittlerweile auf 140.000 gestiegen sind.

Whatsapp & Co: Damit haben Nutzer Probleme

Bei Whatsapp melden die meisten Nutzer zurzeit Probleme mit dem Versenden und Empfangen von Nachrichten. Bei Facebook berichtet die Hälfte von einer Störung beim Login. Derweil scheint bei Instagram vorrangig der Feed zu haken.

Meta hat derweil auf „X“ die technische Störung bestätigt: „Wir sind uns bewusst, dass ein technisches Problem den Zugriff einiger Nutzer auf unsere Apps beeinträchtigt. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder zu normalisieren und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.“