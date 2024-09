Europapark: Neue Achterbahn sorgt für Probleme – Besucher halten es nicht aus

Sie ist das Highlight in diesem Freizeitpark-Sommer: die neue „Voltron Nevera“-Achterbahn im Europapark Rust! Die Stahlachterbahn wurde erst im April 2024 eröffnet und zieht seitdem täglich Besucher im Europapark in ihren Bann.

Es gibt allerdings ein großes Manko, dass vielen Achterbahn-Fans das Leben schwer macht – und für das der Europapark scheinbar noch keine Lösung gefunden hat.

Europapark: Besucher klagen über „Ruckelwagen“

Auf Facebook gibt der Europapark allen Achterbahn-Fans am Donnerstag (29. August) exklusive Einblicke in die Funktionstechnik der „Voltron Nevera“ in der neu eröffneten Kroatien-Themenwelt. „Neugierig, wie unsere neue Achterbahn Voltron Nevera funktioniert? Die niederländischen YouTuber von ‚Theme Park Science‘ nehmen dich auf VEEJOY mit hinter die Kulissen“, heißt es in dem Beitrag.

So interessant viele Europapark-Follower den Beitrag auch finden, nutzen sie sogleich auch die Gelegenheit, ein Problem des sogenannten „Multi Launch Coasters“ anzusprechen. Ein Mann schreibt etwa: „Lieber Europapark, die Bahn ist toll, nur müsst ihr die Wagen oder manche davon einstellen. Die Fahrt auf den Außen-Sitzen ist unangenehm, es ruckelt und das ist nicht so angenehm.“ Ein Besucher fragt unter dem gleichen Beitrag: „Habt ihr die ‚Ruckelwagen‘ in den Griff bekommen bzw. die Ursache gefunden? Würde wirklich gerne nochmal damit fahren, ohne dass mir danach eine Stunde das Hirn von innen gegen die Augäpfel wandert. Ist nämlich ’ne tolle Bahn, eigentlich.“

Europapark: Problem besteht schon länger

Auch eine Frau bestätigt, dass das Problem bei Wagen 5 besonders extrem sei, „danach hat man wirklich entweder alle Wirbel wieder ordentlich eingerenkt oder einige verschoben.“ Sie betont aber auch: „Nichtsdestotrotz eine wahnsinnig tolle Bahn, danke Europapark!“

Während der Europapark sich in den Kommentaren nicht äußert, ist ein anderer Besucher verwundert, dass die Kritik noch immer kommt: „Immer noch? War das letzte Mal Anfang Juni da.“ Wieder ein anderer meint zu wissen, dass der Freizeitpark noch einige Einstellungen testet, „welche am besten sind. Es wird auch immer ein Wagen zum Datenauslesen herausgenommen, abends.“ Na, da bleibt doch zu hoffen, dass der Thrill bei der „Voltron Nevera“ schon bald nur noch ausschließlich von Tempo und Loopings kommt!