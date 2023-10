Europa-Park muss durchgreifen – bittere Nachricht für Besucher

Bei dieser Nachricht dürfte vielen Besuchern der Spaß vergehen. Der Europa-Park macht eine Ankündigung, die nichts Gutes verheißt.

Trotz bereits gestiegener Eintrittspreise in diesem Jahr will der Europa-Park auch im nächsten Jahr an der Preisschraube drehen. Wie viel dich ein Besuch im Freizeitpark Rust (Baden-Württemberg) dann kostet, erfährst du hier.

Europa-Park hebt Eintrittspreise an

Die Ticketpreise im Europa-Park steigen jetzt deutlich an. Der Freizeitpark hat für 2024 eine erneute Preiserhöhung angekündigt und begründet das mit gestiegenen Kosten. Inflation, Energiepreise und höhere Löhne nennt er als Beispiele auf der eigenen Webseite.

Die neuen Preise für Erwachsene betragen 69,50 Euro in der Hauptsaison und 61,50 Euro in der Nebensaison. Das sind bis zu 4,50 Euro und damit sieben Prozent mehr als bisher. Für Kinder von vier bis elf Jahren sowie Personen ab 60 kostet der Eintritt jeweils 59,50 Euro oder 52 Euro. Nur für Besucher bis drei Jahren und Geburtstagskinder bis zwölf bleibt der Eintritt kostenlos.

An der Kasse wird’s noch teurer

Wie an vielen anderen Orten auch, sind die Tickets an der Tageskasse teurer. Allerdings steigt hier der Aufpreis mit der Hauptsaison 2024 ebenfalls an – von sechs auf zehn Euro. Und auch bei den Zwei-Tage-Tickets und dem Eintritt für die Wasserwelt „Rulantica“ stehen Preiserhöhungen an. Ob auch die Jahreskarten teurer werden, ist noch unklar.

Erst in diesem Jahr hat der Europa-Park der Eintritt für Besucher verteuert. Die reagieren deshalb ungehalten auf die Anpassung nach oben. Sie beklagen die Änderung lautstark auf Facebook, hier einige Kommentare:

„Wenn die Preise mal normal wären, könnte man sich das auch mal leisten, aber so.“

„Empört über die nächste Preiserhöhung, jenseits der Realität. Von Familiengerecht kann man nicht mehr sprechen.“

„Als Normalverdiener alleine mit 2 Kindern kann ich mir das auch nicht mehr leisten.“

Der Grund für die Preissteigerung könnte allerdings darin liegen, dass 2024 die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ eröffnet. Der „längste Multi-Launch-Coaster des Kontinents“ wird mit seinen 1.385 Metern die Eröffnung eines neuen kroatischen Themenbereichs einleiten.