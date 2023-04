Euro: Supermarkt-Kunde macht besonderen Fund – SO eine Münze hat er noch nie gesehen

Diesen Besuch in einem Supermarkt wird ein Kunde so schnell nicht wieder vergessen. Dabei geht es gar nicht um den Einkauf an sich, sondern um eine Euro-Münze, die er an der Kasse bekommen hat.

Dabei handelt es sich aber nicht etwa um eine Euro-Fehlprägung, sondern um eine ganz spezielle Münze. Der Kunde konnte sich seinen ganz besonderen Fund selber nicht erklären.

Euro: Supermarkt-Kunde bekommt eine ganz spezielle Münze

Dass man im Supermarkt manchmal ungewöhnliches Wechselgeld bekommt, dürfte wohl den meisten Deutschen schon mal passiert sein. Manchmal sind es sehr mitgenommene oder gar eingerissene Euro-Scheine, manchmal auch Euro-Münzen, die nicht so aussehen, wie man es gewohnt ist. Oft freuen sich Menschen, wenn sie eine ungewöhnliche Münze bekommen. Immerhin können bestimmte Fehlprägungen – wenn man sie an einen Sammler verkauft – eine ordentliche Stange Geld einbringen.

Über Reddit berichtet er von seinem Fund. „Ich habe gerade eine goldene 1-Cent-Münze als Rückgeld bekommen. Hat so eine Münze schonmal jemand gesehen?“, schreibt er zu einem Foto, auf dem die Euro-Münze zu sehen ist. Doch können anderen Nutzer ihm bei seiner Frage weiterhelfen?

Spezielle Euro-Münze gibt Rätsel auf

Während der Kunde sich seinen Fund nicht wirklich erklären kann, haben andere Nutzer auf Reddit eine Idee. Sie gehen davon aus, dass die goldene Cent-Münze das Ergebnis eines Experiments in der Schule ist. Es könnte sich demnach „möglicherweise um das Ergebnis aus einem Schulexperiment zur Galvanisierung“ handeln. Bei diesem Experiment werden alte Cent-Münzen zunächst mit Zink versilbert und dann durch Hitze vergoldet.

Es gibt aber auch noch eine weitere Theorie unter den Nutzern. Sie vermuten, dass es sich bei der Euro-Münze um einen Glückscent handelt. Diese werden oft einem Marienkäfer oder Kleeblatt verziert verkauft. Worum es sich genau handelt, wird leider nicht aufgeklärt.