Euro: Neue Münze im Umlauf – hast du sie auch schon im Geldbeutel?

Sammler aufgepasst: Es gibt eine neue 2-Euro-Münze! Schau mal schnell in dein Portemonnaie, vielleicht hast du sie ja schon.

Auf der Rückseite der brandneuen 2-Euro-Münze ist ein Wahrzeichen deutscher Architektur abgebildet und auch der Künstler hat sich darauf verewigt. Das Sammlerstück ist der Beginn einer neuen Serie von Münzen, die in den nächsten Jahren erscheinen werden.

Neue 2-Euro-Münze für Hamburg

Wie die Sparkasse verkündet, bekommt Hamburg als erstes Bundesland eine neue 2-Euro-Münze. Darauf ist die Elbphilharmonie zu sehen sowie die Initialen vom Künstler Michael Otto. Sie ziert seit dem 24. Januar die Rückseite der neuen Münze. Daneben ist noch ein „D“ für Deutschland eingeprägt sowie das Jahr 2023. Der Name der Stadt – Hamburg – darf natürlich auch nicht fehlen.

„Die Elbphilharmonie ist uns lieb & teuer – und bald kann man auch mit ihr bezahlen“, so der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) auf Twitter. 30 Millionen davon werden laut Bundesbank nun in der Art geprägt. Und dann werden noch einmal 35.000 Stück in Fünfer-Sets zum Sammeln verkauft.

Die neue Hamburger 2-Euro-Münze. Foto: BVA

Sammler müssen sich noch gedulden

Diese Münze ist allerdings erst die erste von vielen, die noch kommen werden. Denn die Bundesbank legt die komplette Serie der Bundesländer neu auf. Die erste lief von 2006 bis 2022. Diesmal werden Wahrzeichen, aber auch Landschaften der jeweiligen Bundesländer abgebildet. Die nächste – Mecklenburg-Vorpommern – erscheint 2024 und zeigt die bekannten Rügener Kreidefelsen.

Bis 2038 soll jedes Jahr ein neues Exemplar der Serie „Bundesländer II“ erscheinen. Die Reihenfolge richtet sich wie auch beim ersten Mal nach der Präsidentschaft im Bundestag. Die hat zurzeit der Bürgermeister von Hamburg – Dr. Peter Tschentscher – inne, der somit auch Bundesratspräsident ist.