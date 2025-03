Euro: Wird Kleingeld bald abgeschafft? „Nachhaltiger und effizienter“

Egal ob beim Einkaufen, Tanken oder bei Freizeitaktivitäten – viele Menschen greifen beim Bezahlen zu ihrer EC-Karte anstatt zu Kleingeld. Das gilt vor allem für jüngere Menschen, denn sie wollen kein Bargeld mehr haben.

Der Grund: Sie haben Angst vor einem ganz bestimmten Szenario. Doch wird das Kleingeld bald tatsächlich abgeschafft?

Euro: Wird Kleingeld bald abgeschafft?

Das Nationale Bargeldforum schlägt vor, bei Barzahlungen den Betrag auf die nächsten fünf Cent auf- oder abzurunden. Das sei ein wichtiger Schritt, um die Ein- und Zwei-Cent-Münzen in Deutschland abzuschaffen. Ins Leben gerufen wurde das Forum – besteht aus Vertretern von Einzelhandel, Banken, Geldtransportfirmen und Verbraucherschützern – von der Bundesbank.

Bei einer Umsetzung würde eine Barzahlung mit Kleingeld dann etwa so aussehen: Fällt ein Betrag von 4,99 Euro an, sind 5 Euro fällig. Liegt der Preis bei 1,02 Euro, muss dann nur ein Euro gezahlt werden. Doch was ist eigentlich der Grund für einen solchen Vorschlag?

Das spricht für die Abschaffung

Nach Angaben der Bundesbank ist Kleingeld nicht sehr beliebt. Das habe eine Umfrage ergeben, bei der die Mehrheit der Befragten dafür waren, die 1- und 2-Cent-Münzen abzuschaffen. Hinzu kommen außerdem die hohen Kosten, die bei der Herstellung, der Verpackung und dem Transport anfallen.

„Wenn wir auf den Umlauf von 1- und 2-Cent-Münzen verzichteten, würde Bargeld für die Nutzerinnen und Nutzer attraktiver. Außerdem wäre der Bargeldkreislauf nachhaltiger und effizienter“, erklärte Burkhard Balz, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank und Vorsitzender des Nationalen Bargeldforums. Ob es tatsächlich zu einer Abschaffung des Kleingelds kommt, bleibt allerdings abzuwarten.