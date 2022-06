Esslingen: Mann sticht in Grundschule auf 7-Jährige und Betreuerin ein – Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

In Esslingen am Neckar, einer Stadt in Baden-Württemberg, etwa zehn Kilometer von Stuttgart entfernt, ist es laut der „Bild“ zu einer Messerattacke an einer Grundschule gekommen.

Bislang sind wenige Details zu dem Vorfall in Esslingen bekannt. Wir halten euch in unserem News-Blog auf dem Laufenden.

News-Blog zur Messerattacke in Esslingen bei Stuttgart

22.20 Uhr: Mutmaßlicher Täter gefasst

Nach dem Messerangriff auf eine Betreuerin und ein Kind am Freitagmorgen an einer Schule in Esslingen, bei dem beide Opfer schwer verletzt worden waren, konnte am frühen Abend in Stuttgart ein 24-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den mutmaßlichen Tatverdächtigen handelt.

Der Mann, bei dem es sich um einen niederländischen Staatsangehörigen aus Esslingen handelt, hatte in Stuttgart einen Passanten angesprochen und diesen um Alarmierung der Polizei gebeten, weil er seinen Angaben zufolge für die Tat in Esslingen verantwortlich sei. Der Verdächtige konnte von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Stuttgart widerstandslos festgenommen und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen überstellt werden. Zum Motiv liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen laufen weiter auf Hochtouren. Im Laufe des Samstags wird über die Haftfrage entschieden.

14 Uhr: Messerattacke – Das ist über den Tathergang, die Opfer, den Täter und sein Motiv bekannt

Die Szene vor der Katharinenschule wirkt laut der Deutschen Presseagentur wie eine schlichte Übung. Zahlreiche Polizisten stehen vor dem prachtvollen Bau am Rande der Esslinger Innenstadt, zwei Krankenwagen parken vor dem Eingang und Absperrband flattert an diesem Freitagmorgen auf dem Schulhof. Dort, wo kurz zuvor ein unbekannter Mann mit einem Messer auf das Schulgelände gekommen ist, die Ferienbetreuung aufgesucht und zugestochen hat. Er verletzt eine 61 Jahre alte Erzieherin und ein siebenjähriges Mädchen, lässt sie blutend zurück und verschwindet wieder.

Auch Stunden nach der Bluttat an der Grundschule fehlt von dem Mann jede Spur, die Polizei sucht mit einem Großaufgebot, sie setzt Spürhunde und einen Hubschrauber ein. Alles zunächst erfolglos. Unterdessen werden die Opfer des Mannes ins Krankenhaus gebracht und behandelt. Sie sind durch Stiche schwer verletzt worden, aber sie schweben nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Schulgebäude betont. Ein Messer wird später bei der Suche rund um die Schule gefunden. Es ist aber zunächst unklar, ob es sich dabei auch um die Waffe handelt, die der Mann bei seinem Angriff in der Schule benutzt hat.

Wer der Mann war und welches Motiv ihn zu der Tat bewog, ist noch immer unklar. Wie es heißt, hätten sich die Betreuerin und das Kind im Rahmen der Ferienbetreuung an der geschlossenen Schule aufgehalten. „Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt“, teilte die Polizei allerdings auch mit. Unklar ist zunächst zum Beispiel, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen.

Zeugen beschrieben den tatverdächtigen Unbekannten als etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, er habe eine schwarze Jeanshose und ein schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift getragen.

In Baden-Württemberg sind derzeit Pfingstferien, in der Schule werden Kinder betreut. Nach der Tat wird das Gelände bis in die Mittagsstunden abgesperrt, Polizisten durchsuchen das Gebäude. Wer sich nach der Tat vor der Schule umsieht, blickt in fragende und schockierte Gesichter von Anwohnern. „Beängstigend, dass sowas hier passiert ist“, sagt einer von ihnen. Es sei eigentlich ein ruhiges Viertel, doch am Morgen sei er von einem Polizeihubschrauber geweckt worden. „Ich kann das gar nicht glauben.“

11.15 Uhr: Bluttat an Esslinger Grundschule – Das ist bislang bekannt

Mitten in den Pfingstferien, mitten in der Stadt erschüttert eine Bluttat die Menschen in Esslingen. Ein Mann hat zwei Menschen an einer Grundschule attackiert. Der mutmaßliche Täter hatte die Betreuerin und das sieben Jahre alte Kind nach dpa-Informationen am Freitagmorgen zu Beginn der Ferienbetreuung mit einem Messer angegriffen und danach die Flucht ergriffen. Auch mehrere Stunden nach der Gewalttat fehlte von dem Unbekannten jede Spur, wie ein Polizeisprecher sagte. Es seien mehrere Tatverdächtige kontrolliert worden. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz.

„Die Frau und das Mädchen sind schwer verletzt und in einer Klinik“, sagte der Polizeisprecher. Nach Angaben der Stadt schweben beide derzeit nicht in Lebensgefahr. Ein Motiv für die Tat war nach Angaben des Polizeisprechers zunächst nicht bekannt. Unklar ist auch, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen.

In der Schule werden derzeit Kinder während der baden-württembergischen Pfingstferien betreut. Es sei aber bislang nicht bekannt, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten, sagte der Polizeisprecher. Nach der Tat wurde die Schule abgesperrt, Polizisten durchsuchten das Gebäude.

Der Tatort, die Katharinenschule, liegt als Ganztagsschule am Rande der Esslinger Altstadt. 1904 als Mädchenvolksschule erbaut und zwischenzeitlich im Zweiten Weltkrieg zum Lazarett umfunktioniert, dient sie seit 1950 wieder als Schule. Während der Schulzeit werden in den jeweils drei Klassen der vier Jahrgangsstufen insgesamt 280 Jungen und Mädchen betreut.

10.10 Uhr: Täter in Esslingen auf der Flucht – Frau und Kind schwer verletzt

Nun berichtet auch die Nachrichtenagentur AFP über die Gewalttat an der Grundschule in Esslingen in Baden-Württemberg. Dort seien am Freitag eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Ein Verdächtiger befinde sich auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen.

Dass es sich bei der Tat um eine Messerattacke gehandelt haben soll, wollte der Sprecher weder dementieren noch bestätigen. Die Ermittlungen dazu seien noch in einem zu frühen Stadium. Die Beamten seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

9.25 Uhr: Mann soll in Esslingen eine Frau und ein Kind attackiert haben

In Esslingen am Neckar bei Stuttgart ist es zu einer Messerattacke an einer Grundschule gekommen. (Symbolbild) Foto: Foto: IMAGO / Wilhelm Mierendorf und IMAGO / Rolf Kremming

Laut der „Bild“ soll ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Frau und ein Kind im Bereich der Katharinenschule in Esslingen am Neckar attackiert haben. Das Motiv der Tat sei bisher unbekannt.

Der Täter sei auf der Flucht, heißt es weiter. Das SEK befinde sich im Großeinsatz.

Auch die Polizei Reutlingen informiert auf Twitter über einen laufenden Einsatz, nennt aber keine Details. An einen Tweet über eine Vermisstensuche mit Helikopter fügte sie den Vermerk „Auch momentan fliegt der Hubschrauber wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Esslingen“ an. In den Kommentaren wird folgende Information nachgeliefert: „Derzeit laufen Einsatzmaßnahmen nach einem Körperverletzungsdelikt.“

Über den Zustand der angegriffenen Personen ist aktuell nichts bekannt.