Einsturz-Tragödie auf Mallorca! „Medusa“-Mitarbeiterin unter Tränen: „Ich stand unten“

Am Donnerstagabend (23. Mai) war die Playa de Palma auf Mallorca gegen 21 Uhr von einem blauen Lichtermeer und Sirenen gezeichnet. Die Hintergründe sind erschütternd: Im Beachclub „Medusa“ war die Decke eingestürzt und Menschen wurden unter den Trümmern begraben. Neben zahlreichen Verletzten gab es auch mehrere Tote.

Bei Tageslicht wurde am nächsten Morgen das Ausmaß des Unglücks noch deutlicher. Unsere Redaktion war vor Ort und entdeckte vor den Überresten des Beachclubs eine junge Frau – sie musste die schwere Tragödie am Abend zuvor am eigenen Leib erfahren.

Mallorca-Auswanderin arbeitete in eingestürztem Restaurant

„Ich arbeite in der Medusa Bar“, bestätigte die Mitarbeiterin im Gespräch. Seit mittlerweile sieben Jahren lebt die deutsche Auswanderin auf der Insel, wollte am Abend des Unglücks in ihre dritte Saison im „Medusa“-Beachclub starten: „Es war mein erster Tag.“ Nun steht sie vollkommen aufgelöst vor den Trümmern ihrer bisherigen Arbeitsstelle.

Der Beachclub „Medusa“ an der Playa de Palma auf Mallorca – einen Tag nach dem Einsturz. Foto: Melina Lucht / DER WESTEN

„Ich bin total überfordert, es tut mir leid. Ich wollte gerade nur meine Sachen holen“, erklärte die junge Frau unter Tränen und Zittern am ganzen Körper. Stunden nach der Tragödie trug sie noch immer ihre schwarze Arbeitskleidung, war zwischenzeitlich nur kurz zu ihrem Freund nach Hause gefahren. Dass ein normaler Arbeitstag so endete, damit hatte definitiv niemand gerechnet.

Angestellte des Beachclubs sah die Decke einstürzen

„Ich stand unten auf der rechten Seite und hab genau gesehen, wie die Decke auf einmal runterfällt“, erinnerte sich die junge Frau gegenüber unserer Redaktion. Die obere Etage sei erst wenige Tage zuvor eröffnet worden: „Wir haben oben ein Restaurant – das ist alles neu gemacht, ganz fancy.“ Nach dem Einsturz sei die Angestellte schnell nach draußen an die Promenade geflüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen.

„Ich musste gerade weinen, wenn ich das jetzt alles wiedersehe“, stammelte die Blondine. Was ihr aber noch mehr zu schaffen macht: „Meine Freundin hat da oben gearbeitet.“ Wie es um den Zustand ihrer Kollegin steht, konnte die Auswanderin nicht mehr in Worte fassen – sie brach in den Armen eines weiteren Arbeitskollegen, der ebenfalls vor dem Gebäude eintraf, zusammen.

Gebäude wird von der Polizei und Statikern geprüft

Erschütternde Szenen, die den Großteil der Anwesenden nicht kalt lassen. Wie es überhaupt zum Einsturz des Beachclubs auf Mallorca kommen konnte, ist aber weiterhin unklar. Auch in den frühen Morgenstunden waren an der Playa noch zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Der Unglücksort ist noch immer abgesperrt. Inzwischen wird das Lokal auch von der Polizei und mehreren Statikern genau unter die Lupe genommen.