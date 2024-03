Edeka: Amerikanerin lässt 100 Euro in Filiale – ihr Einkauf macht deutsche Kunden fassungslos

Für Supermarkt-Kunden hierzulande steht Edeka vor allem für Markenprodukte, eine große Auswahl und entsprechende Preise. Bei Edeka zahlen Deutsche erfahrungsgemäß mehr für die alltäglichen Einkaufe als bei Discountern wie Aldi oder Lidl.

Doch in anderen Ländern herrschen oft nicht nur andere Sitten, sondern auch eine andere Supermarkt-Preise, wie die Erfahrung einer US-Amerikanerin in einer Edeka-Filiale zeigt. Die TikTokerin zeigt auf der Plattform ihre Einkäufe für 100 Euro – und erntet verständnislose Reaktionen.

Edeka: Amerikanerin kauft „jede Menge Zeug“

Auf ihrem TikTok-Kanal zeigt Colby Gabel ihr Leben als US-Amerikanerin in Deutschland. Dabei berichtet die junge Frau immer wieder über Besonderheiten, die ihr im Alltag hierzulande auffallen – und für unsereiner ganz normal erscheinen.

In einem aktuellen Clip kommt Colby gerade von ihrem Einkauf bei Edeka, hat eine große Tüte des Supermarktes in der Hand. Den Inhalt möchte sie ihren Followern nun zeigen – schließlich hat sie für 100 Euro „a ton of stuff“, also „jede Menge Zeug“ einkaufen können.

Im Folgenden erklärt sie, dass sie quasi ihre kompletten Vorräte im Haushalt für das Geld hatte auffüllen können. Sie präsentiert unter anderem drei Sträuße gelbe Tulpen, einen „riesigen Blumenkohl“, mehrere Möhren und Äpfel, Clementinen, Brokkoli, grüne Bohnen, und noch mehr Obst wie Blaubeeren und Bananen. Dazu packt sie auch Kartoffeln, Tomaten, Hundefutter, Corny-Riegel und Hähnchenfleisch vor laufender Kamera aus ihrer Einkaufstüte, ebenso Öl, Eier und Waschmittel. Für Colby Gabel hat sich der Einkauf bei Edeka mehr als gelohnt. Für genau 102,89 Euro (umgerechnet 112 US-Dollar) hat sie „das Gefühl, dass ich so viel Zeug habe.“

„Warum gehst du zu Edeka? Dieser Supermarkt ist sooo teuer“

Die Kommentatoren unter dem Video sehen die Sache allerdings anders – gerade deutsche Kunden können nicht nachvollziehen, wie die Frau so viel Geld für Lebensmittel bei Edeka lassen konnte, die sie auch woanders günstiger bekommen könnte.

„Warum gehst du zu Edeka? Dieser Supermarkt ist sooo teuer“, schreibt eine. Ein anderer Mann findet ebenfalls: „Edeka. Einer der teuersten Läden.“ Eine weitere Kommentatorin beziffert ihren wöchentlichen Einkauf auf 25 bis 30 Euro, lebt allerdings in Italien. Trotzdem: „100 Euro ist eine Menge.“ Eine Frau bestätigt: „Oh oh, du hast viel ausgegeben aber nicht so viel bekommen.“ Es wird sogar ein neuer Titel-Vorschlag gemacht: „‚Das bekommst du, wenn du für 102 Euro in einem der teuersten Supermärkte in Deutschland einkaufst‘, sollte der Titel lauten.“

Wer weiß, vielleicht nimmt sich die TikTokerin die Kommentare ja zu Herzen und wird demnächst ihren Einkauf bei Aldi oder Lidl präsentieren.