Edeka verkündet es selbst – jetzt darf es jeder wissen

Damit hat es Edeka nun auch schwarz auf weiß! Der Supermarkt zählt zu den beliebtesten Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel der Deutschen. Mit seinem vielfältigen Angebot, den fairen Preisen und dem immer mal wieder wechselnden Sortiment zieht Edeka tagtäglich die Kunden in Scharen an.

All diese Faktoren scheinen auch nicht umsonst bei der Kundschaft so gut anzukommen. Denn die Supermarkt-Kette kann sich erneut mit einer ziemlich besonderen Auszeichnung schmücken – und das nicht zum ersten Mal. Edeka ist nämlich wieder auf Platz eins im Handel!

Edeka gewinnt bedeutende Auszeichnung

Bereits acht Mal in Folge wurde Edeka zur vertrauenswürdigsten Marke im deutschen Einzelhandel gekürt. So wurden 4.000 Verbraucher ohne Vorgabe gefragt, welche für sie die vertrauenswürdigste Marke sei. Zusammengefasst hat dies die aktuelle Studie „Trusted Brand 2025“ des Magazins „Reader’s Digest“ und aus über 2.500 genannten Marken Edeka in der Kategorie „Handelsunternehmen“ als Sieger gekürt. Ganz nach dem Motto also: Vertrauen, das bleibt.

+++Edeka-Kunden im Visier von Betrügern – hier müssen sie höllisch aufpassen+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für unsere selbstständigen Kaufleute und ihre Teams, die jeden Tag Einkaufserlebnisse auf höchstem Niveau bieten“, erklärt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. in einer Pressemitteilung. Weiter fügt er hinzu: „Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher bestätigt uns in unserem Anspruch, mit Qualität, Vielfalt und innovativen Services zu überzeugen.“

Mehr Themen:

Edeka konnte in den vergangenen Jahren bereits so einige Preise einheimsen. So gewann die Supermarkt-Kette 2024 nicht nur den Retail Award für die beste Obst- und Gemüseabteilung in Deutschland, sondern auch den Deutschen Frucht Preis 2024 in einigen Märkten. Damit zeigen diese Branchen-Preise deutlich, dass Edeka nicht umsonst so beliebt bei den Kunden ist.