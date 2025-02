Edeka: Kundin nutzt neuen Service – doch dann wird es ekelhaft

Gerade wenn man regelmäßig zu Edeka geht, musste man als Kunden in den letzten Wochen mit einigen Änderungen klarkommen. So ist zum Beispiel seit dem 1. Januar eine neue Pfand-Regel in deutschen Supermärkten in Kraft (hier mehr dazu), die dann natürlich auch bei Edeka gilt.

Eine andere große Neuerung ist der Wechsel von Edeka zu Payback. Endlich können Kunden auch bei ihrem Einkauf in dem Supermarkt von dem Punkteprogramm profitieren. Für weniger Wirbel sorgte da ein Service, der vielen Verbrauchern wohl bis heute unbekannt ist.

Edeka: Irrer Service in einigen Filialen

Seit Wochen gibt es unter Supermarkt-Kunden kaum ein anderes Thema als die Neuerungen bei Payback. Während sich Rewe aus dem Bonussystem verabschiedete, können Edeka-Kunden es jetzt nutzen. Auf X (vorher Twitter) sorgt aber etwas ganz anderes für Aufsehen.

Dort stellt eine Frau, die offenbar nicht deutschsprachig ist, die „verrückteste Maschine in einem deutschen Supermarkt“ vor und befindet sich dabei in einer Edeka-Filiale. Tatsächlich hat sie eine Maschine entdeckt, die eine komplette Ananas je nach Wunsch in Scheiben oder Stücke schneidet – und das Ganze innerhalb von 20 Sekunden, wie man in dem Clip auf X sehen kann.

Edeka-Kundin macht Ekel-Fund

Was für ein Service! Der allerdings gar nicht so neu ist, wie es in dem Video von Anfang Januar 2025 scheint. So haben einige Filialen in NRW den Ananas-Transformator offenbar schon länger in ihrem Obstbereich stehen. Edeka Zierles in Oer-Erkenschwick stellte die Maschine 2021 auf seinem Facebook-Account vor, Edeka Zickuhr in Köln warb bereits 2017 auf seiner Webseite mit dem Service.

Leider scheint dieser aber nicht flächendeckend zu sein, was wohl auch daran liegt, dass Edeka-Märkte von selbstständigen Kaufleuten geführt werden, die eigenverantwortlich über das Sortiment und andere Details bestimmen.

Übrigens: So groß die Freude über den Ananas-Service bei der Frau auf X auch sein mag – am Ende ihres Videos zeigt sie eine Fliege in der Dose mit den geschnittenen Stücken. „Oh mein Gott, habe gerade eine Fliege in der Ananas gefunden. Weiß nicht, was ich jetzt über diese Maschine denken soll…“, schüttelt sie leicht angewidert den Kopf.