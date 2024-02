Edeka, Rewe und Co.: Fieser Trick! SO entlocken dir die Supermärkte mehr Geld im Einkauf

Wer schnell seinen Lebensmitteleinkauf erledigen will, der ist bei den Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. genau richtig. Doch auch frisches Brot, Brötchen und Kuchen können dort gekauft werden – genauer gesagt, davor.

Denn bei vielen Supermärkten ist auch eine Bäckerei im Eingangsbereich nicht weit. Und das hat einen ganz bestimmten Grund.

Edeka, Rewe und Co.: Mehr Profit durch Bäckerei?

Was gibt es Schöneres, als bei seinem Einkauf am Samstagmorgen von dem Geruch von frischen Brötchen empfangen zu werden? Nahezu verführerisch liegt morgens der Duft von frisch Gebackenem im Eingangsbereich der Supermärkte. Da kriegt man doch glatt Hunger. Doch: Genau das ist es, was Edeka, Rewe und Co. wollen. Supermärkte setzten ihre Bäckereien ganz bewusst in den Eingang.

Auch die Backtheken, die es mittlerweile in vielen Discountern gibt, befinden sich oft weit vorne im Laden. Damit sollen die Kunden zu einem Kaufrausch animiert werden. Gegenüber dem „Business Insider“ erklärte der Werbepsychologe Franz Liebel: „Der Trick dahinter ist simpel: Bäckereien im sogenannten Vorkassen-Bereich verbreiten den Geruch von frischem Essen. Das reduziert die innere Barriere der Kunden, nur das Nötigste einzukaufen. Wer mit hungrigem Magen einkauft, kauft mitunter doppelt so viel ein wie üblich“

Geruch als Kauf-Anreger

Dass Gerüche selbst zögerliche Kunden anziehen und zum Kauf animieren, machen die Amerikaner am besten vor. Dort ist es längst üblich, die Verkaufsflächen zu „beduften“. „In den USA wird Brot zum Beispiel häufig künstlich geröstet, um den Geruch von frischem Essen zu verstärken“, erklärt Liebel.

Ein weiteres Ziel der Platzierung von Backwaren im Eingangsbereich von Edeka, Rewe und Co.: Die Kunden sollen langsamer und in Ruhe einkaufen. „Die Bäckereien verlangsamen schon im Eingangsbereich unbewusst das Schritttempo der Kunden“, erklärt der Werbepsychologe.