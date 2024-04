Edeka, Rewe und Co. locken in teure Falle – Kunden merken es noch nicht mal

Wer regelmäßig bei Edeka, Rewe und Co. einkaufen geht, der tappt nicht selten auch mal in eine teure Falle. Was die meisten Kunden nämlich gar nicht so bewusst wahrnehmen: Nicht nur große Aktionsschilder und Sonderangebote laden zu Spontaneinkäufen ein, sondern auch andere tückische Verkaufstricks ziehen dem ein oder anderen das Geld aus der Tasche. Wer der Täuschung auf die Schliche kommt, der kann ganz schön sparen.

Günstige Süßigkeiten an Aktionsständen und Treuepunkte in der Obst- und Gemüseabteilung – immer wieder landen Lebensmittel im Einkaufswagen, die gar nicht auf dem Einkaufszettel standen. Wer die List der Supermärkte allerdings durchschaut hat, der geht künftig mit offeneren Augen durch die Gänge.

Edeka, Rewe und Co.: Hier schnappt die Falle zu

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Natürlich haben die Supermärkte ein Interesse daran, wenn ihre Kunden nicht lange fackeln und spontan auch mal das ein oder andere Produkt kaufen, das sie gar nicht so dringend gebraucht haben. Wer bei Edeka, Rewe und Co. starke Nerven hat, kann der Falle durch Treupunkte, Aktionsstände und Sonderangebote allerdings entgehen. Auf andere unbewusste Verkaufstricks fallen trotzdem nach wie vor reihenweise Kunden rein.

Bei dem Aufbau der Filialen wird nichts dem Zufall überlassen und das fängt bereits am Eingang an. Die Schranke, durch die bei Edeka, Rewe und Co. täglich duzende Kunden ihren Wagen schieben, hat nämlich einen ganz bestimmte Grund. Käufer sollen dadurch erst mal ausgebremst werden. Statt möglichst schnell in die nächste Abteilung zu laufen, bleiben die meisten nach der Schranke kurz stehen, um sich zu orientieren. Und an dieser Stelle schnappt auch schon die nächste Entschleunigungsfalle zu.

Sanftes Licht setzt Obst und Gemüse in Szene, die Produkte liegen bequem auf Greifhöhe, damit Kunden den Geruch und die Haptik wahrnehmen können. Dadurch, dass die meisten Lebensmittel nicht eingepackt sind und in unterschiedlichen Farben schillern, bleiben die meisten Kunden bereits am Eingang stehen und machen sich an den frischen Lebensmitteln zu schaffen.

Wer den Gang entlang in die nächste Abteilung geht, der stolpert regelrecht über Aktionsstände mit verlockenden Angeboten. Der Slalomlauf um diese Kunden-Stopper nimmt den Käufern erneut die Geschwindigkeit und sorgt dafür, dass allen Produkten zwangsläufig zumindest ein kurzer Blick geschenkt wird.