Edeka und Rewe: Kunden kaufen Eis – zuhause fallen sie aus allen Wolken

Während die vergangenen Frühlingswochen eher durchwachsen waren, scheint der Sommer sich nun endlich durchzuboxen. Während die einen bereits ihren nächsten und vermutlich in diesem Jahr auch ersten Ausflug ins Freibad geplant haben, versuchen die anderen sich mit einem erfrischenden Eis abzukühlen. Doch wer sich den Weg zur Eisdiele sparen wollte und stattdessen bei Edeka und Rewe eingekauft hat, der musste zu Hause entrüstet feststellen, dass die Produkte nicht unbedingt halten, was sie versprechen.

Edeka und Rewe: Rückruf bei Eis-Hersteller

Bei vielen Sonnenstunden und warmen Temperaturen darf ein Eis zum Sommerstart natürlich nicht fehlen. Kein Wunder also, dass bei vielen in den vergangenen Tagen bei Edeka und Rewe eine Packung der gekühlten Leckerei im Einkaufswagen gelandet ist. Doch hier ist aktuell Vorsicht geboten, denn in den Regalen bei Edeka und Rewe hatte sich zuletzt das Produkt eines Eis-Herstellers verirrt, das nun zurückgerufen werden muss.

Die Rede ist von der Sorte Elvis Minze Zartbitter 400 ml. „Trotz umfangreicher Maßnahmen zur Produktsicherheit wurde aufgrund eines menschlichen Fehlers unser Elvis Eis im Glas der Sorte Minze Zartbitter für zwei Produktionstage nicht korrekt etikettiert. Dadurch entsteht eine fehlerhafte Allergenkennzeichnung“, heißt es in der Rückruf-Mitteilung des Unternehmens. Unter anderem bei Edeka und Rewe wird das Eis deutschlandweit verkauft.

Menschen, die eine Gluten-Allergie haben, sollten auf einen Verzehr dieser Sorte mit dem falschen Etikett nämlich ausdrücklich verzichten. Für alle anderen Kunden von Edeka und Rewe sei das Eis jedoch laut Hersteller vollkommen unbedenklich.