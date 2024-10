Edeka: Pfand-Hammer! Auch diese Getränke sind jetzt pfandpflichtig

Wasser aus der Flasche, später Bier aus der Dose und Softdrinks aus der PET-Flasche. Das Pfand-System in Deutschland ist mit den Jahren immer weiter ausgebaut worden. Seit Anfang 2024 kamen auch Milch und Milchmischgetränke in Kunststoffflaschen hinzu (mehr dazu hier >>>).

Und die Entwicklung geht immer weiter. Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, verkauft Edeka nun ein weiteres Getränk in Pfandflaschen. Und dabei soll es nicht bleiben.

++ Rewe, Edeka und Co.: Pfand-Irrsinn lässt Kunden verzweifeln – „Verdammte Sche***“ ++

Edeka: Auf dieses Getränk kommt jetzt Pfand dazu

An diesen Gedanken müssen sich nicht nur Sommeliers gewöhnen. Auch der Otto Normalverbraucher dürfte beim Gang durch die Wein-Abteilung bei einigen Edeka-Märkten im Südwesten der Republik wohl zweimal hinsehen müssen. Denn als erste Supermarkt-Kette hat Edeka Weinflaschen mit Pfand eingeführt.

Auch interessant: Edeka-Kundin will nur Pfand zurückbringen – Kassiererin kann ihren Augen kaum trauen

Nach Angaben der „Lebensmittelzeitung“ sollen zunächst ausgewählte Weinsorten aus der Region in Württemberg in Pfandflaschen abgefüllt werden. Auf die bis zu 50 Mal wiederbefüllbaren Flaschen zahlen Kunden 25 Cent Pfand. Genau wie andere Pfandflaschen können sie die 0,75-Liter-Flaschen in gewöhnlichen Pfandautomaten bei Edeka wieder abgeben.

Nach Edeka: Nächster Supermarkt steht in den Startlöchern

Die Einführung der Wein-Pfandflaschen hätte schon früher erfolgen können. Doch der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) zögerte zunächst, weil es an passenden Kästen für die Flaschen fehlt. Die werden jedoch jetzt gemeinsam von Wein-Mehrweg und dem Kastenhersteller Oberland bereitgestellt.

Mehr Themen:

Ein Konzept, das offenbar nicht nur Edeka überzeugt. „Nach Edeka wird ein weiterer großer, bundesweit aktiver LEH-Player die Flaschen in ersten Märkten anbieten“, erklärte das genossenschaftlich organisierte Unternehmen. Es sieht also so aus, als würde Wein demnächst in vielen Supermärkten in Pfandflaschen angeboten werden.