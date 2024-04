Edeka-Kunde öffnet Verpackung und fällt vom Glauben ab – „Passt auf!“

In den Supermärkten wie Edeka, Aldi und Rewe kommt es immer häufiger vor, dass Produkte plötzlich teurer sind, aber weniger Inhalt haben. Solche sogenannten Mogelpackungen sind in letzter Zeit keine Seltenheit mehr. Verständlich also, dass die Verbraucher beim Kauf im Supermarkt genau hinschauen.

So auch dieser Kunde. Nach dem Einkauf bei Edeka hat er ein Produkt gewogen – das Ergebnis überraschte ihn. Im Internet warnte er deshalb andere Nutzer, dieses Produkt nicht zu kaufen.

Edeka: Weniger drin, als draufsteht!

Ein Kunde kaufte sich bei Edeka eine Packung geräucherten „My Veggie Tofu“ von der Bio-Eigenmarke des Supermarktes. Laut Packungsangabe sollen sich darin zwei Tofu-Stücke von je 175g befinden, also insgesamt 350g Tofu. Doch nachdem er die Packung geöffnet hatte, war dem User, der dies auf Reddit postete, schnell klar: Hier ist weniger drin. Daher legte er ein Tofu-Stück auf die Waage.

Diese zeigte 197g an. Die anderen Nutzer verstehen sein Problem nicht ganz. „Auf der Packung steht doch, dass ein Stück 175 g wiegt. Also ist dein Block sogar schwerer als angegeben, oder?“, fragte einer irritiert nach. Doch der verärgerte Kunde stellte sofort klar: „Ich habe nur einen Block erhalten, statt 2.“ Statt den versprochenen 350g bekam er also nur 197g. Er warnte daher die anderen Verbraucher: „Passt bei Edeka auf, bei mir gabs nicht die volle Portion.“

Nicht alle User konnten sein Einkaufserlebnis bestätigten. So berichtete ein anderer Kunde von Edeka sogar: „Meistens ist bei mir bei Räuchertofu mehr drin, als auf der Packung steht.“ Doch dieses Glück konnte der Urheber des Posts nicht teilen. In einem Kommentar schrieb er, dass es ihm zuvor sogar schon einmal passiert sei.

Ein User riet ihm, sich mit der Beschwerde an den Hersteller zu wenden. „Ich würde mit dem Kassenbon und dem Produkt zur Filiale zurück und Umtausch oder Rückerstattung einfordern“, schrieb er außerdem. Fehler können schließlich immer mal vorkommen.