Edeka: Kunde schaut ins Regal und ist geschockt – „Wie konnten wir bloß so lange überleben?“

Bei den Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. ist immer viel los. Viele Kunden, die hier ihren Wocheneinkauf erledigen, sind gestresst und laufen an den meisten Regalen vorbei, ohne einen zweiten Blick hineinzuwerfen.

Regelmäßig bringen die Supermarktketten etwas Lustiges, oder aber auch Geschichten, die fassungslos machen, hervor. So wie nun bei diesem Edeka-Kunden. Er hat einen zweiten Blick in auf die Angebote des Supermarkts geworfen – und was er sieht, schockiert den Einkäufer sichtlich.

Edeka-Kunde ist schockiert

Der Edeka-Kunde postet in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter) ein Bild von seinem ungewöhnlichen Fund. Auf dem Foto ist eine Seite aus einem Prospekt abgebildet, in dem die Angebote des Supermarkts zu sehen sind. Auf der Seite sind verschiedene Paprika-Sorten erkennbar – in rot, grün und gelb. Das Ungewöhnliche: Jede Paprika ist noch einmal mit einem Sticker versehen, auf dem ihre Farbe geschrieben steht.

„Falls jemand von euch die Farben nicht weiß… Bei Edeka sind sie beklebt“, witzelt der Kunde und macht sich darüber lustig, dass die Paprikas beschriftet sind, obwohl die Farben ja deutlich zu erkennen sind. Auch in den Kommentaren des X-Beitrags erlaubt sich ein Nutzer einen Spaß: „Oh man… Wie konnten wir bloß so lange überleben?“, fragt er sich.

Das könnte ein Grund für die Beschriftungen sein

Doch warum machen die Mitarbeiter bei Edeka sich die Mühe, jede Paprika einzeln mit ihrer Farbe zu beschriften? Ein User gibt eine mögliche Erklärung dafür ab: „Es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine Farbschwäche und welche, die sind komplett farbenblind“, klärt er auf.

Dieser Grund würde natürlich die Sticker auf den Paprikas erklären. So haben auch Menschen, die keine oder nicht alle Farben sehen können, die Möglichkeit, sich eine Paprika-Farbe nach Wahl bei Edeka auszusuchen.