Edeka, Kaufland & Co: Rabatte enttäuschen – hier lohnt sich ein zweiter Blick

Wer bei Edeka, Kaufland und Co. einkaufen geht, hat die Qual der Wahl, was die Lebensmittel angeht. Dort finden sie verschiedenste Lebensmittel, Getränke, Tierprodukte und zahlreiche andere Artikel. Um Geld zu sparen, machen viele Kunden auch bei den rabattierten Produkten Halt.

Wer dabei vermeintliche Schnäppchen von Supermärkten wie Edeka und Kaufland entdeckt, sollte aber lieber genauer hinsehen. Experten haben jetzt nämlich eine unerwartete Entdeckung gemacht, die bei vielen für Enttäuschung sorgen dürfte.

Edeka, Kaufland und Co: Vorsicht vor Rabatt-Artikeln

Ernährungsfachleute der Verbraucherzentralen NRW haben insgesamt 119 Produkte aus der Kühltheke in Supermärkten wie Edeka, Kaufland und Co. in vier Bundesländern verglichen. Dabei stellten sie fest: Reduzierte Lebensmittel mit nur noch kurzer Haltbarkeit sind nicht immer günstiger!

Durchschnittlich konnte man durch Rabatte 32 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Verkaufspreis sparen. Häufig war die reduzierte Ware nach Angaben der Experten aber trotzdem teurer als vergleichbare Produkte.

Kunden sollten genauer hinsehen

Viele Kunden von Edeka, Kaufland und Co. lassen sich schnell von den Rabatten blenden. Genau das sollten sie allerdings nicht machen, denn einige Rabatte sind auf dem zweiten Blick eine echte Enttäuschung.

Zudem kann es schnell zu einer Lebensmittelverschwendung kommen. Wer bei Edeka, Kaufland und Co. tatsächlich die Preise vergleicht, könnte sich dann nämlich für die günstigere Alternative anstelle des Rabatt-Produkts entscheiden. Denn das ist nicht nur günstiger, sondern auch länger haltbar.