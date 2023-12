Edeka-Kunden fassungslos – dieser Gurken-Trick trieb es auf die Spitze

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Daher ist es Zeit, auf die bewegendsten Geschichten der vergangenen Monate zurückzublicken. Eine solche hatte sich im März zugetragen. Energiekrise und Inflation sorgten damals für Preis-Explosionen in den Supermärkten – und für kuriose Szenen.

Die Gurke, eine der wirtschaftlich bedeutendsten Gemüsearten, gerät in den Fokus, da Verbraucher über exorbitante Preise in Supermärkten wie Edeka klagen. Insbesondere in einem Edeka-Markt in Düsseldorf sorgte eine ungewöhnliche Präsentation von Gurken für Verwirrung und Empörung.

Edeka: Kunde ist wegen Gurke sauer

Ein verärgerter Kunde teilte ein Foto auf Facebook, das eingeschweißte Gurkenscheiben auf einem Styroporteller zeigte. Die Frage „Was soll das?“ begleitete das Bild. Neun Gurkenscheiben sollten 22 Cent kosten.

Dem Kunden kam bei dem Angebot ein sehr übler Verdacht: „So werden selbst die Gurken noch verkauft, wo an beiden Enden bereits der ‚Verfall‘ eingetroffen ist.“ Er war mit dem Angebot offenbar keineswegs zufrieden: „Und dann noch dafür diesen Müll zu verantworten.“ Seiner Meinung nach handelte es sich um einen „verantwortungslosen“ Umgang mit dem Gemüse.

Edeka reagiert auf die Vorwürfe

Unsere Redaktion fragte wegen des Falls bei Edeka an. In Reaktion auf die Empörung betonte Edeka, dass die einzelnen Märkte eigenständig über Maßnahmen entscheiden. Dementsprechend handelte es sich nicht um ein bundesweites Angebot bei den Supermärkten.

Nach weiteren Nachfragen stellte sich heraus, dass es sich um ein kurzzeitiges Angebot in Düsseldorf handelte, das inzwischen nicht mehr im Sortiment ist. Bei dem Kunden wird es aber sicherlich dennoch einen negativen Eindruck hinterlassen haben.