Ebay Verkäufer suchen: Mit wenigen Klicks findest du ihn!

Auf Ebay gibt es eine unüberschaubare Auswahl an Angeboten und Artikeln. Eigentlich gut, denn so findest du auf der Plattform alles, was das Herz begehrt. Aber was, wenn du einen Artikel von einem bestimmten Verkäufer auf Ebay erwerben willst? Es gibt natürlich ein paar Umwege, durch die du auf Ebay die Profilseite von deinem gesuchten Verkäufer finden kannst – zum Beispiel nach Ort. Aber es geht auch viel einfacher! Nämlich über eine bestimmte Suchfunktion.

Ein Bekannter hat dir einen bestimmten Verkäufer auf Ebay empfohlen oder du suchst nach einem professionellen Verkäufer, bei dem du selbst schonmal etwas erworben hast? Dann gibt es einen simplen Weg, wie du auf Ebay einen Verkäufer finden kannst. Bei uns erfährst du, wie du deinen Verkäufer auf Ebay im Browser und in der App suchen musst.

Ebay-Verkäufer über den Browser finden – so geht’s

Wenn du Ebay über den Browser nutzt und dort nach einem bestimmten Verkäufer suchst, findest du ihn ganz einfach über die erweiterte Suchfunktion. Öffne dazu Ebay über deinen Browser und logge dich gegebenenfalls direkt in einen Account ein. Um einen Verkäufer bei Ebay zu finden, musst du zunächst auf die Startseite der Plattform. Neben der Suchfeldzeile siehst du am rechten Rand in kleiner Schrift den Button „Erweitert„. Wählst du den Button aus, öffnet sich eine neue Seite, auf der du die erweiterte Suchfunktion bei Ebay nutzen kannst.

In der linken Spalte kannst du unter „Erweiterte Suche“ bei Ebay aus den Artikel-Optionen „Artikel finden“, „Nach Artikelnummer“ oder „Nach Verkäufer“ wählen. Klicke letzteres an und du wirst von Ebay zu einem Feld weitergeleitet, in dem du den Verkäufernamen angeben kannst. Suchst du gleichzeitig nach mehreren Verkäufern bei Ebay, kannst du auch mehr als nur einen Verkäufernamen in die Suchfunktion eingeben. Außerdem kannst du auswählen, ob es sich um einen privaten oder gewerblichen Verkäufer handelt. Nachdem du deinen gesuchten Verkäufernamen eingegeben hast, drückst du zuletzt auf „Finden“ – unmittelbar danach listet dir Ebay passende Treffer auf. Ist dein gesuchter Verkäufer dabei, kannst du dir seine Artikel und Angebote bei Ebay ansehen.

Bei Ebay Verkäufer suchen: So funktioniert es in der App

Nutzt du Ebay über die App, kannst du auch hier gezielt nach einem Verkäufer suchen. Dabei ist es egal, ob du die App auf einem Android- oder iOS-Gerät wie etwa einem iPhone installiert hast. Öffne die App zunächst auf deinem Smartphone. Neben dem Suchfeld findest du in der Ebay-App den Punkt „Suche„. Tippe ihn an und du wirst direkt auf eine neue Seite weitergeleitet, wo du den gesuchten Verkäufernamen eingeben kannst. Tippe in der Ebay-App zuletzt auf „Suche nach einem Benutzer“ und dir werden im Anschluss Verkäufer aufgelistet, die zu deiner Suche passen. Hast du den gesuchten Verkäufer gefunden, kannst du seine Profilseite auswählen und dir seine Angebote ansehen.

