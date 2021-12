Ebay Kleinanzeigen warnt Kunden – DAS solltest du auf keinen Fall machen

Ebay Kleinanzeigen hat sich mit einer dringenden Warnung an seine Kunden gewendet.

Besonders in der Weihnachtszeit sei es wichtig, den eigenen Account bei Ebay Kleinanzeigen vor einer Übernahme durch Dritte zu schützen, denn genau das werde immer mehr zum Problem.

Ebay Kleinanzeigen wendet sich mit einer Warnung an seine Nutzer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Ebay Kleinanzeigen: Account-Übernahmen häufen sich

Im Dezember läuft der Handel unter Privatpersonen via Ebay Kleinanzeigen auf Hochtouren. Dort werden Menschen fündig, wenn es beispielsweise um Raritäten oder Möbelstücke geht, die nicht jeder Otto Normalverbraucher in seiner Wohnung stehen hat. Das Erbeutete kann dann ein schönes Weihnachtsgeschenk für einen Verwandten oder Freund sein, doch besonders aktuell ist große Vorsicht geboten.

Denn Betrüger machen derzeit Jagd auf schlecht geschützte Konten. Darüber berichtet „Spiegel.de“.

----------------------------------

Ein paar Fakten über Ebay-Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay-Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

----------------------------------

Zum Start der Adventszeit warnt Ebay Kleinanzeigen nun ausdrücklich vor den Gefahren eines „Account Takeover“, so das Portal. Das sei vor allem aufgefallen, da die Nutzeranfragen zu unerwünschten Kontenübernahmen binnen eines Jahres um sage und schreibe 250 Prozent in die Höhe geschossen sei, berichtet Ebay Kleinanzeigen. Fast die Hälfte aller Anfragen an den Kundenservice drehe sich aktuell um diese Problematik. Immer wieder müssten Konten gesperrt werden, da sie von Fremden gekapert wurden – innerhalb eines Jahres seien die Nutzerkonto-Sperrungen um 200 Prozent gestiegen, so Ebay Kleinanzeigen weiter.

Ebay Kleinanzeigen warnt vor „Account Takeovers“: Das stellen Kriminelle dann mit deinem Konto an

Doch wieso werden die sogenannten „Account Takeovers“ zu einem immer größeren Problem und was wollen Kriminelle überhaupt damit bezwecken? Für Betrüger ist die Online-Handels-Plattform attraktiv, da dort auch Laien ihre Schätze anbieten. Über eine Chatfunktion können sich Nutzer austauschen, auf einen Preis einigen und beispielsweise einen Versand ausmachen, sofern eine Selbstabholung nicht in Frage kommt.

Übernimmt ein Fremder also deinen bestehenden Account, kommt ihm der gute Name, den du dir vielleicht schon auf dem Portal gemacht hast, zugute. Unter der falschen Identität können die Betrüger sich Waren beispielsweise vorab bezahlen lassen, die überhaut nicht existieren. Die Probleme hat dann im Zweifel der eigentliche Account-Inhaber, wenn das bezahlte Produkt dann nie beim Käufer ankommt.

„Meist melden sich die eigentlichen Kontoinhaber bei uns, wenn sie merken, dass über ihr Nutzerkonto plötzlich Dinge angeboten werden, die sie selbst nicht eingestellt haben“, erklärt Jöran Rieß von Ebay Kleinanzeigen.

Ebay Kleinanzeigen: So kannst du dich am besten vor der betrügerischen Machenschaft schützen

Häufig sei die Account-Übernahme möglich, weil Kunden zu einfache Passwörter wählen – um die Konten zu kapern, bedürfe es daher nicht einmal besondere IT-Kenntnisse. Oft besorgten oder kauften sich die Betrüger Listen mit Login-Daten, die beispielsweise durch Datenlecks in Umlauf gerieten, so „Spiegel.de“.

----------------------------------

----------------------------------

Das könne außerdem zu einer unangenehmen Ketten-Reaktion führen, denn mit den erbeuteten Daten könnten sich Kriminelle dann zum Beispiel Zugang zum E-Mail-Konto eines Nutzers verschaffen, sofern dieser auch auf Ebay Kleinanzeigen angegeben ist. Ebay Kleinanzeigen appelliert daher an seine Nutzer, nicht nur starke, sondern auch individuelle Passwörter zu verwenden.

Solltest du das Gefühl haben, Dritte könnten deinen Ebay Kleinanzeigen-Account übernommen haben, kannst du dich über >>> dieses Onlineformular <<< informieren.

