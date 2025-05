Ebay Kauf abbrechen: So geht es als Käufer und Verkäufer

Auf Ebay kannst du gebrauchte Artikel, Vintage-Teile und Sammlerstücke über Auktionen erwerben – gehst du als Höchstbietender aus einer Auktion, hast du den Artikel gekauft. Doch manchmal kommt es bei der Abschließung des Kaufvertrags auf Ebay zu Problemen. Ist auf Ebay bei einer Auktion etwas schiefgelaufen oder es hapert im Nachhinein, können Verkäufer und Käufer einen Kauf abbrechen.

Meinung geändert oder es kommt nach einer Auktion bei Ebay zu Problemen zwischen Käufer und Verkäufer – dann hast du die Option, den Kauf bei Ebay abzubrechen. Ganz so einfach ist es aber nicht, bei Ebay einen bestehenden Kaufvertrag aufzulösen. Wie der Kaufabbruch bei Ebay funktioniert und unter welchen Bedingungen es möglich ist, auf Ebay einen Kauf abzubrechen, erfährst du hier.

Kauf abbrechen bei Ebay: Was du beachten musst

Eigentlich ist es ganz simpel: Wer bei Ebay aus einer Auktion als Höchstbietender hervorgegangen ist, verpflichtet sich zum Kauf des Artikels – der Verkäufer muss die Ware versenden oder die Abholung organisieren. Doch dabei kann es zu Problemen kommen. Aus diesem Grund bietet Ebay Verkäufern und Käufern die Möglichkeit für einen Kaufabbruch. Als Käufer kannst du dem Verkäufer bei Ebay eine Anfrage für einen Kaufabbruch senden. Der Verkäufer entscheidet, ob er den Kaufabbruch akzeptiert oder ablehnt. Möchtest du als Käufer einen Kauf bei Ebay abbrechen, solltest du das so schnell wie möglich tun. Den hat der Verkäufer den Artikel bereits versendet, ist es nicht mehr möglich, einen Kauf bei Ebay abzubrechen.

Als Käufer musst du bei einem Kaufabbruch auf Ebay außerdem bedenken, dass der Abbruch automatisch für alle erworbenen Artikel in einer Bestellung gilt. Möchtest du aus einer großen Bestellung nur einen Artikel stornieren, ist das nicht möglich – in diesem Fall bleibt dem Käufer bei Ebay nur übrig, im Nachhinein eine Rückgabeanfrage an den Verkäufer zu senden. Unter bestimmten Umständen kann Ebay selbst den Kaufabbruch durchführen, ohne dass Verkäufer oder Käufer eine Anfrage gestellt haben. Zahlen Käufer nicht innerhalb der Zahlungsfrist, führt Ebay den Kaufabbruch automatisch durch.

Unter diesen Bedingungen kann ein Kauf bei Ebay nicht mehr abgebrochen werden:

Artikel wurde vom Verkäufer schon versendet

Bestellung liegt länger als 30 Tage zurück

Käufer hat angegeben, dass der Artikel nicht angekommen ist

Käufer hat Rückgabeanfrage geöffnet

Ebay Kauf abbrechen: So geht es als Käufer

Als Käufer kannst du bei Ebay einen Kauf abbrechen, wenn sich deine Meinung über den Artikel geändert hat, an der Kasse ein Fehler gemacht wurde – etwa eine falsche Lieferadresse – oder du den Artikel wegen Problemen nicht abholen kannst. Manchmal fällt erst nach einem Kaufabschluss auf, dass sich ein Artikel zur Abholung außerhalb deiner Reichweite befindet oder sich wegen Terminunstimmigkeiten keine Abholung einrichten lässt. Bei einem Artikel zur Abholung hast du bei Ebay 30 Tage Zeit für einen Kaufabbruch. Handelt es sich um einen Ebay-Artikel zur Abholung, kannst du den Kauf als Käufer abbrechen, wenn sich herausstellt, dass er nicht deinen Erwartungen entspricht. Wurde der Artikel abgeholt, kannst du den Kauf bei Ebay als Käufer nicht mehr abbrechen.

Um den Kaufabbruch bei Ebay als Käufer durchzuführen, gehst du zu Mein Ebay unter „Käufe„. Dort suchst du nach dem Kauf, den du abbrechen willst und klickst unter „Weitere Aktionen“ auf „Diesen Kauf abbrechen„. Nachdem du auf „Senden“ gedrückt hast, wird eine Anfrage für den Kaufabbruch an den Verkäufer geschickt. Der Verkäufer muss innerhalb von drei Tagen auf die Anfrage reagieren, ob er den Kaufabbruch akzeptiert oder ablehnt, erfährst du per Mail und in deinen Ebay-Nachrichten. Lehnt der Verkäufer die Anfrage ab, kannst du nach Erhalt eine Rückgabeanfrage senden. Reagiert ein Verkäufer nicht auf deine Anfrage für einen Kaufabbruch, kann Ebay selbstständig den Kauf abbrechen.

Ebay Kauf abbrechen als Verkäufer: So funktioniert es

Als Verkäufer hast du bei Ebay unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, einen Kaufabbruch durchzuführen. Zahlt ein Käufer nicht innerhalb der Frist, können Verkäufer auf Ebay ab dem 4. Kalendertag einen Kaufabbruch durchführen. Hat der Käufer eine falsche Lieferadresse angegeben, können Verkäufer auf Ebay einen Kauf abbrechen. Ist dein eingestellter Artikel nicht mehr vorrätig oder kann kein Termin für eine Abholung des Artikels organisiert werden, können Verkäufer den Kauf bei Ebay abbrechen. Sollte ein Käufer darum bitten, den Artikel zugeschickt zu bekommen, können Verkäufer einen Kaufabbruch durchführen.

Als Verkäufer gehst du für einen Kaufabbruch unter Mein Ebay zu „Bestellungen„. Wähle den Kauf aus, den du abbrechen willst und klicke unter „Weitere Aktionen“ auf „Kauf abbrechen„. Nachdem du einen Grund für deinen Kaufabbruch ausgewählt hast, gehst du als Verkäufer auf „Senden“ und der Kaufvertrag ist aufgelöst. Als Konsequenz für einen Kaufabbruch wird dem Käufer natürlich der Kaufpreis rückerstattet, als Verkäufer hast du unter Umständen Anspruch auf eine Gebührengutschrift.

Wie du bei Ebay als Verkäufer oder Käufer einen Kauf abbrechen kannst, weißt du jetzt.