Ebay-Käufer zahlt nicht? So gehst du richtig vor

Das Händlerportal Ebay wird immer beliebter, da nicht nur gewerbliche Verkäufer, sondern auch private Nutzer ihre Waren dort anbieten können. Für neue Nutzer gibt es jedoch einige offene Fragen, und manche von ihnen sehen sich möglicherweise mit Problemen konfrontiert. Eines davon ist: Was kann ich tun, wenn ein Ebay-Käufer nicht zahlt?

Auf der Ebay-Website gibt es klare Regeln, wenn einer der Beteiligten den Kaufvertrag nicht einhält. Im Falle, dass ein Ebay-Käufer nicht zahlt, bietet das Händlerportal klare Richtlinien und Schritte, die Verkäufer unternehmen können. Hier erfährst du sie alle!

Ebay-Käufer zahlt nicht – was kann man tun?

Nach den Richtlinien von Ebay ist das Angebot über die Funktion „Angebot machen“ verbindlich, und die Zahlung sollte über die Option „Sicher bezahlen“ erfolgen. Der Kaufvertrag gilt jedoch erst als abgeschlossen, wenn der Verkäufer das Angebot akzeptiert. Dies garantiert jedoch nicht, dass der Vertrag letztendlich auch erfüllt wird.

Wer auf der Ebay-Plattform aktiv ist, kennt das Problem: Die Anfrage wird akzeptiert, der Käufer zahlt jedoch nicht und in einigen Fällen meldet er sich überhaupt nicht mehr. Darf der Verkäufer die Ware erneut verkaufen? Und wie lange ist eine angemessene Wartezeit?

Die Antwort auf diese Fragen ist klar: Laut der Ebay-Webseite kann der Verkäufer den Artikel nach Ablauf von vier Kalendertagen wieder zum Verkauf anbieten, wenn der Käufer nicht bezahlt hat. Handelt es sich bei dem Angebot um einen Sofort-Kaufen-Artikel, wird der Artikel automatisch wieder eingestellt, es sei denn, der Verkäufer entscheidet sich dagegen.

Das Ebay-Händlerportal sendet Zahlungserinnerungen an Käufer, wenn sie eine Auktion gewinnen oder sich zum Kauf eines Artikels verpflichten. Verkäufer haben jedoch auch die Möglichkeit, den Käufer direkt zu kontaktieren und eine eigene Zahlungserinnerung zu senden, bevor sie den Artikel erneut zum Verkauf anbieten.

Ebay-Käufer zahlt nicht: Kauf abbrechen ist die Lösung

Wenn du als Verkäufer nach vier Kalendertagen nach dem Angebotsende keine Bestätigung des Zahlungseingangs erhältst und die freundliche Nachfrage nichts gebracht hat, kannst du den Kauf stornieren, indem du auf „Kauf abbrechen“ klickst und im Dropdown-Menü die Option „Käufer hat nicht bezahlt“ auswählst.

Falls ein Verkäufer eine kombinierte Rechnung verschickt hat, kann er den Kauf innerhalb von vier oder mehr Kalendertagen nach dem Versand der Rechnung abbrechen.

Ebay-Käufer zahlt nicht: Anzeige bei der Polizei

Wenn ein Käufer die Ware nicht bezahlt, auch nachdem er die Bezahloption „Sicher bezahlen“ gewählt hat, wird das Geld zunächst vom Zahlungsdienstleister verwahrt. Es wird erst an den Verkäufer ausgezahlt, wenn der Käufer den Empfang bestätigt. Wenn dies nicht geschieht, wartet der Verkäufer bis zu 14 Tage, in denen Kleinanzeigen Zahlungserinnerungen an den Käufer sendet.

Sollte der Betrag dann immer noch nicht überwiesen sein, muss der Verkäufer prüfen, ob die Kontodaten korrekt sind. Umgeht der Käufer jedoch die Bezahloption „Sicher bezahlen“, wird es schwieriger.

Wenn der Verkäufer die Ware bereits verschickt hat und das Geld nicht eingegangen ist, wird der Fall komplizierter. Sollte der Käufer nicht auf Fristsetzungen reagieren, kann der Verkäufer neue Interessenten suchen.

Wenn der Käufer weiterhin nicht zahlt und der Verkäufer keine Antwort erhält, kann er den Fall bei der Polizei melden, indem er alle relevanten Beweise wie den Chatverlauf und die Lieferadresse sammelt. Kleinanzeigen empfiehlt außerdem, den Fall über das Schadensersatz-Formular zu melden, damit gegebenenfalls Konsequenzen wie eine Kontosperrung folgen. Sollte der Verkäufer dennoch auf Nichterfüllung stoßen, könnte ein Rücktritt vom Vertrag in Betracht gezogen werden, und sogar eine Klage gegen den Käufer kann in Erwägung gezogen werden.

