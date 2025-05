Bei Ebay bezahlen: Darauf musst du beim Bezahlvorgang unbedingt achten

Du suchst nach einem seltenen Sammlerstück oder möchtest gerne so günstig wie möglich einen tollen Artikel erwerben? Dann findest du bei Ebay garantiert dein Glück! Auch als Verkäufer kannst du dir sicher sein, gebrauchte Artikel auf Ebay noch zu guten Angeboten loszuwerden. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn es dann zum Bezahlvorgang bei Ebay geht? Was du beim Bezahlen auf Ebay beachten musst, erfährst du hier.

Nicht selten haben Käufer bei Ebay Angst, auf ein Fake-Angebot hereinzufallen – deswegen herrscht für viele Nutzer bei der Zahlungsabwicklung auch eine größere Hemmschwelle. Seit längerer Zeit bietet Ebay für alle Fälle den Käuferschutz und die Funktion des sicheren Bezahlens an. Aber was hat es mit dem Bezahlen bei Ebay auf sich? Alle wichtigen Infos für die Kaufabwicklung und den Bezahlvorgang bei Ebay verraten wir.

Ebay Bezahlen: Was du beim Bezahlvorgang beachten musst

Wenn du bei einer Auktion bei Ebay Höchstbietender bist oder einen Sofort-Kauf abgeschlossen, kommt es zur Kaufabwicklung. Als Käufer zahlst du den fälligen Betrag an den Verkäufer, der dir wiederum die Ware übermittelt. Doch bevor das geschieht, gibt es beim Bezahlen auf Ebay noch einiges zu beachten. Hast du dich als Käufer für eine Zahlungsmethode entschieden, solltest du darauf achten, dass die Zahlungsinformationen richtig eingegeben werden – hier kommt es bei der Kaufabwicklung gerne mal zu Problemen. Kannst du den Bezahlvorgang bei Ebay nicht abschließen, kann das verschiedene Ursachen haben: Falsche Zahlungsinformationen, Probleme beim Browser, ein überschrittenes Zahlungslimit deiner Debitkarte bzw. Kreditkarte oder aber die Gültigkeit deiner ausgewählten Zahlungsoption. Prüfe also immer, ob der Fehler beim Bezahlvorgang nicht auf deiner Seite liegt, bevor du Ebay kontaktierst.

Als Käufer solltest du für die Kaufabwicklung bei Ebay beachten, dass du verpflichtet bist, den Käufer innerhalb von vier Kalendertagen zu bezahlen. Bedenke: Je eher du bei Ebay bezahlst, desto schneller erhältst du auch deine Ware. Käufer können bei Ebay zwischen mehreren Zahlungsmethoden wählen, die Zahlungsabwicklung wird von Ebay selbst verwaltet, bevor der Verkäufer das Geld auf sein angegebenes Konto erhält.

Mit diesen Zahlungsmethoden kannst du bei Ebay bezahlen:

PayPal

Klarna Sofortüberweisung

Klarna Rechnung

Klarna Ratenkauf

Monatsabrechnung

Lastschrift

Kreditkarte oder Debitkarte

Gutscheine und Rabatte

Google Pay und Apple Pay

Sicher Bezahlen bei Ebay: Wie funktioniert das?

Was an dem Zahlungskonzept „Sicher bezahlen“ von Ebay so gut ist: Deine Käufe auf Ebay sind mit dem Käuferschutz abgesichert. Von der Zahlungsmethode Überweisung rät Ebay eigenständig ab – denn gehst du in Vorleistung und zahlst Geld auf das Konto des Verkäufers ein, gibt es keine Möglichkeit mehr, das Geld zurückzuholen. Bei Ebay ist die Zahlungsoption Überweisung darum nicht mehr verfügbar. In jedem Fall bezahlst du das Geld für deinen Artikel nicht direkt an den Verkäufer, sondern an Ebay, die Plattform nimmt sich ihre Provision und zahlt den Rest an den Verkäufer – Zahlungsabwicklung abgeschlossen.

Besonders sicher bewertet Ebay die Zahlungsmethode PayPal für das Bezahlen, denn hier sind die Käufe immer durch den Käuferschutz abgedeckt. Egal, ob du mit deiner bei Paypal hinterlegten Kreditkarte, Debitkarte, per Lastschrift oder mit deinem Paypal-Guthaben bei Ebay bezahlst. Der Käuferschutz greift außerdem bei der Kaufabwicklung mit Kreditkarte, den Klarna Bezahlmethoden, Google Pay und Apple Pay. Doch das Bezahlen mit Paypal ist auf Ebay nicht immer sicher – es gibt eine Betrugsmasche, vor der du dich in Acht nehmen musst.

Ebay Bezahlen: Vor dieser Betrugsmasche musst du dich in Acht nehmen

Trotz der Zahlungsabwicklung mit „Sicher Bezahlen“ gibt es auf Ebay ein paar Schlupflöcher für Betrugsmaschen. Bei der Zahlungsmethode mit PayPal solltest du dich als Verkäufer in Acht nehmen, wenn ein Käufer mit Käuferschutz bezahlt und dich fragt, ob er die Ware selbst abholen kann. Akzeptierst du als Verkäufer bei Ebay die Abmachung, kann der Käufer sich sein Geld im Anschluss über Paypal zurückholen, da es keinen Beweis dafür gibt, dass er die Ware erhalten hat – zum Beispiel eine Sendungsnummer oder einen Beleg von der Post.

Vor Nachrichten von Verkäufern, die dir anbieten, den Bezahlvorgang privat abzuschließen, musst du bei Ebay aufpassen – es könnte sich um eine Betrugsmasche handeln. Zahlst du Geld direkt auf das Konto des Verkäufers und nicht – wie bei der normalen Zahlungsabwicklung – erst an Ebay, kann dieser das Geld einbehalten, ohne überhaupt Ware rauszuschicken. Mit dieser Kaufabwicklung verstößt du außerdem gegen die Nutzungsbedingungen von Ebay und riskierst eine Sperrung deines Kontos. Übermittelt dir ein Verkäufer auf Ebay eine Bankverbindung aus dem Ausland, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Betrugsmasche.

Was du beim Bezahlen auf Ebay beachten musst, weißt du jetzt. Aber wie sieht es mit den Gebühren aus? Wir verraten dir, was du zu den Gebühren bei Ebay wissen musst.