Ebay Angebot beenden: So geht es – doch Bundesgericht warnt vor schlimmen Folgen!

Du hast ein Angebot auf Ebay eingestellt und willst den Verkauf stoppen? Während das bei Festpreisangeboten einfacher umsetzbar ist, solltest du bei Auktionen schwer überdenken, ob das Beenden des Angebots wirklich der richtige Weg ist. Denn wer ein Angebot auf Ebay vorzeitig beendet, geht ein hohes Risiko ein – das sagt auch der Bundesgerichtshof. Aber was hat es mit der Funktion auf sich?

Wer alte Sachen loswerden will, ist bei Ebay genau richtig. Nicht selten planen Verkäufer neben Ebay aber auch, einen privaten Interessenten zu finden. Was also, wenn dir privat jemand ein gutes Angebot macht, deine Auktion auf Ebay aber noch läuft? Was du unbedingt beachten musst, wenn du bei Ebay ein Angebot vorzeitig beenden willst, verraten wir dir.

Kann ein Ebay Angebot vorzeitig beendet werden?

Die gute Nachricht zuerst: Angebote können auf Ebay allgemein vorzeitig beendet werden. Doch die Sache ist nicht ganz so einfach, wie sie klingt. Wenn ein Festpreisangebot auf Ebay eingestellt wurde, kann dieses jederzeit beendet werden. Bei einer Auktion sieht das aber anders aus – hier braucht es besondere Umstände, damit du das Angebot auf Ebay vorzeitig beenden kannst. Um ein Angebot zu beenden, musst du bei deinem Ebay-Account im Bereich „Verkaufen“ bzw. „Aktive Angebote verwalten“ auf das Kontrollkästchen des ausgewählten Artikels klicken und „Angebot beenden“ wählen.

Ebay-Auktionen und Angebote vorzeitig beenden: Was sind die Regeln?

Bei Ebay gilt: Je weiter dein Angebot bzw. deine Auktion bereits fortgeschritten ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es beenden kannst. Gibt es bei deiner Auktion keine Gebote, kannst du das Angebot bei Ebay jederzeit beenden. Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es lohnenswert, bei deinen Ebay-Auktionen einen Mindestpreis einzustellen. Dafür verlang Ebay zwar eine geringe Gebühr, doch du kannst mögliche schlimme Konsequenzen abwenden und erhältst bei einem passenden Höchstgebot garantiert das, was du dir mindestens vorgestellt hast. Hat deine Auktion schon einige Gebote angesammelt, die aber alle unter dem Mindestpreis liegen, kannst du das Angebot zu jeder Zeit vorzeitig beenden. Wenn der Mindestpreis allerdings bereits mit dem aktuellen Höchstgebot überboten wurde, sieht es mit dem vorzeitigen Beenden eines Angebots bei Ebay schlechter aus.

Hat deine Auktion auf Ebay eine restliche Laufzeit von weniger als 12 Stunden und bereits ein Höchstgebot über deinem eingestellten Mindestpreis oder es handelt sich um eine Auktion ohne Mindestpreis, ist das Beenden des Angebots nicht mehr möglich. Dir bleibt nur noch die Möglichkeit, mit dem Höchstbietenden in Kontakt zu treten und den Artikel an ihn zu Verkaufen. Eine andere Möglichkeit ist es, alle Bieter der Auktion zu kontaktieren und sie darum zu bitten, ihre Gebote zurückzuziehen. Genauso kannst du den Höchstbietenden bei einer abgeschlossenen Auktion kontaktieren und die Transaktion mit Einverständnis abbrechen. Bleiben deiner Auktion bei Ebay noch 12 Stunden oder mehr, kannst du sie trotz Geboten über dem Mindestpreis oder ohne Mindestpreis abbrechen, wenn ein berechtigter Grund vorliegt. Doch die Sache hat einen fetten Haken.

Ebay-Angebot beenden trotz Gebot: DAS ist der Haken

Auktionen mit einem Höchstgebot über dem Mindestpreis oder ohne Mindestpreis kannst du bei Ebay beenden, wenn die Laufzeit des Angebots noch über 12 Stunden ist und ein berechtigter Grund vorliegt. In diesem Fall darfst du als Verkäufer alle aktuellen Gebote streichen – Gebühren werden aber trotzdem berechnet, zum Beispiel für Zusatzoptionen. Als gewerblicher Verkäufer richtet sich die Verkaufsprovision nach dem getilgten Höchstgebot. Private Verkäufer müssen beim vorzeitigen Beenden eines Angebots 5 Prozent Gebühren vom Höchstbietenden zahlen, aber nicht mehr als 20 Euro. Trotz aller Möglichkeiten solltest du in diesem Fall besonders vorsichtig sein, meint auch der Bundesgerichtshof und warnt vor sogenannten „Abbruchjägern“ auf Ebay.

Bei „Abbruchjägern“ handelt sich um Bieter, die zielgerichtet bei Auktionen mitmachen, wo sie einen unerlaubten vorzeitigen Abbruch vermuten. Nach dem Abbruch der Auktion fordern sie den Verkäufer dann dazu auf, ihnen den Artikel zu ihrem Höchstgebot zu überlassen, das sich sogar nur auf das Startgebot von einem Euro belaufen kann. Die Hoffnung: Hast du den Artikel bereits anderweitig verkauft und die Auktion auf Ebay vorzeitig beendet, besteht ein Recht auf Schadensersatz, der sich aus der Differenz zwischen dem Höchstgebot und dem Marktwert berechnet. Eine Anfechtung des Schadensersatzes gelingt nur, wenn du die Auktion aus einem berechtigten Grund vorzeitig bei Ebay beendet hast. Laut Bundesgerichtshof sind Anfechtungsgründe, wenn der Artikel verloren gegangen ist, beschädigt oder gestohlen wurde, du einen falschen Mindestpreis eingegeben oder gar vergessen hast oder den Artikel ungewollt eingestellt hast. Ein anderweitiger Verkauf zählt nicht dazu.

Jetzt weißt du, wieso du dir genau überlegen solltest, ob du ein Angebot bei Ebay vorzeitig beendest. Du sitzt auf der anderen Seite des Verhandlungstisches und hast versehentlich einen falschen Preisvorschlag gemacht? Hier erklären wir dir, was zu tun ist.