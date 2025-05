Ebay Account: So kannst du ihn löschen oder erstellen

Du suchst nach einer Antiquität, einem Sammlerstück oder einem besonderen Vintage-Artikel? Dann ist Ebay genau die richtige Plattform für dich. Auch, wenn du nach einem guten gebrauchten Artikel suchst, kannst du bei Ebay meistens für wenig Geld fündig werden. Doch um bei Auktionen mitzubieten oder selbst Artikel auf Ebay zu verkaufen, brauchst du zunächst einen eigenen Ebay Account. Wie du einen Ebay Account erstellen und auch wieder löschen kannst, erfährst du hier.

Denn was, wenn du deinen Spaß an Ebay verloren hast? Sicher möchtest du nicht, dass Ebay deine Daten weiterhin verwertet, wenn du dich aus finanziellen oder zeitlichen Gründen nicht mehr mit deinem Ebay Account befassen willst. In bestimmten Fällen – etwa einem Todesfall – kann es notwendig sein, bei Ebay eine Kontolöschung durchzuführen. Aber wie geht das?

Ebay Account erstellen: So funktioniert’s

Einen eigenen Account zu erstellen, ist auf Ebay relativ simpel. Die einzigen Dinge, die du brauchst, sind ein Internet-Zugang, eine Mailadresse und eine passende Zahlungsmethode – dann steht dem Ebay-Account nichts mehr im Weg! Rufe die Ebay-Website auf und klicke auf den Button „Neu anmelden„, danach wirst du von Ebay zum Anmeldeformular weitergeleitet. Nachdem du deine Kontodaten eingetragen hast und mit „Neu anmelden“ bestätigst, erhältst du von Ebay im Anschluss eine E-Mail mit einem Bestätigungscode, den du über einen Link eingeben musst. Hast du den Bestätigungscode eingegeben, ist den Account bei Ebay verifiziert. Abschließend wählst du dir unter Mein Ebay im Bereich „Ebay Konto“ einen eigenen Nutzernamen und gibst deine Zahlungsmethoden an. Von Ebay wird empfohlen, deinen Ebay Account mit Paypal zu verknüpfen, um sichere Zahlungsabläufe zu garantieren.

Ebay Account löschen: Was du beachten musst

Deinen Ebay Account kannst du löschen, wenn du die Plattform nicht mehr nutzen möchtest – zum Beispiel, weil du eine bessere Alternative gefunden hast oder nichts mehr zum Verkaufen besitzt. Indem du deinen Account bei Ebay löscht, gehen auch deine Kontodaten verloren. Bei einer Kontolöschung gibt es allerdings einige Dinge zu beachten. Vor der Kontolöschung solltest du dich bei Ebay vergewissern, dass keine offenen Transaktionen bestehen, du alle Gebühren und Verkaufskosten bezahlt hast, alle Abos gekündigt sind und keine Gebote auf Artikeln laufen.

Um deinen Ebay Account zu löschen, musst du dich zunächst in dein Konto einloggen, in deine Kontoeinstellungen gehen und auf „Ebay-Konto schließen“ klicken. Hier musst du einen Grund angeben, aus dem du deinen Account bei Ebay löscht. Die Kontolöschung bestätigst du, indem du das Häkchen setzt und auf „senden“ klickst – danach löscht Ebay deinen Account. Doch das geschieht nicht etwa von jetzt auf gleich. Nach der Anforderung kann deine Kontolöschung bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen. Falls du kurz zuvor Transaktionen oder Zahlungen abgewickelt hast oder es zu Problemen bzw. Streitigkeiten mit Ebay oder dem Finanzamt gekommen ist, kann die Kontolöschung bei Ebay sogar bis zu 60 Tage dauern. Wurde dein Ebay Account gesperrt, bringt dir eine Kontolöschung nichts – denn meldest du dich mit denselben Kontodaten neu an, sperrt Ebay deinen neuen Account erneut. Auch ein neuer Nutzername bringt dir wegen der IP-Adressenverfolgung nichts.

Ebay Account löschen wegen Todesfall: So geht es

Für den Fall, dass du einen geliebten Menschen verloren hast und dich um seine Hinterlassenschaft kümmerst, hat Ebay passende Vorkehrungen getroffen, um den Account der verstorbenen Person zu löschen. Liegen dir die Kontodaten des Verstorbenen nicht vor und du hast keine Möglichkeit, dich in den Ebay-Account einzuloggen, musst du dich für die Kontolöschung direkt an Ebay wenden. Dazu benötigst du in erster Linie eine Kopie der Sterbeurkunde, die du entweder postalisch oder per Mail an Ebay senden kannst. In deinem Schreiben oder deiner Mail solltest du unbedingt den Nutzernamen des Verstorbenen erwähnen und um eine Bestätigung der Kontolöschung bitten. Mache möglichst konkrete Angaben, damit Ebay den Sachverhalt richtig einstufen kann. Nenne den vollständigen Namen des Verstorbenen, sein Geburts- und Sterbedatum, deine Beziehung zu der Person und alle Informationen, die dir über seine Kontodaten vorliegen.

Willst du den Ebay-Account eines Verstorbenen löschen lassen, braucht es zusätzliche Dokumente, die beweisen, dass du im Willen der Person handelt. Erforderlich sind zum Beispiel ein Testament, ein Erbvertrag und ein Erbschein mit deiner Bankverbindung, damit mögliches Guthaben auf dein Konto überwiesen werden kann. Hinzu kommt noch dein Ausweisdokument. Nachdem du den Kontakt mit Ebay erfolgreich beendet hast, kann es bis zu 60 Tage dauern, bis der Ebay-Account im Todesfall gelöscht ist.

Wie du bei Ebay einen Account erstellst und löscht, weißt du jetzt.