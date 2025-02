„Dschungelcamp“-Star: „Wahrscheinlich bekomme ich jetzt Morddrohungen“

Schießt sich Pierre Sanoussi-Bliss bei seinen „Dschungelcamp“-Kollegen nun endgültig ins Aus?

Bisher hat der Schauspieler nicht hinter dem Berg gehalten, wenn es im australischen Busch darum ging, seine Meinung offen kundzutun. Auch nicht, wenn er dabei Frauen-diffamierende Sprüche raushaut. Mit seiner neuesten Äußerung schießt Pierre den Dschungel-Vogel allerdings ab und merkt anschließend selbst, dass er von den anderen in die Enge gedrängt wird.

„Dschungelcamp“-Star Pierre sorgt für Diskussionen

Wir erinnern uns an Montagabend (03.02.). Da sagte der „Dschungelcamp“-Star auf dem Weg zur Dschungelprüfung gegenüber seinen Begleitern Anna-Carina, Timur und Sam: „Die Herren sind herrlich und die Damen sind dämlich.“ Das Wort „dämlich“ benutzte Pierre an dieser Stelle nicht zum ersten Mal in Bezug auf Frauen.

Auch Edith bekam es bereits ab, als Pierre ihr gegenüber „dämliche Kuh“ verlauten ließ. Jetzt läuft das Fass für die Bewohner über. Jörg nimmt sich Pierre noch einmal an der Toilette zur Brust und bekommt zu hören, dass die Aussage nur ein Witz gewesen sei. Witzig fanden die anderen Stars das aber ganz und gar nicht – und genau das macht Pierre plötzlich wütend.

Seit er die Aussage zu Edith gemacht hätte, „geistert diese durch die Gegend, als hätte ich die Welt zum Anhalten gebracht. Dabei war das eine Reaktion auf eine viel größere Scheiße, die aus ihrem Mund ploppte. Das nervt. Ich muss jetzt hier nicht in der Gruppe über so einen Kack reden. Auch das mit dem Team, entschuldige bitte: Wir sind hier Konkurrenten! Das ganze Getue, was soll denn das?“, lässt der 62-Jährige in der neuesten Dschungel-Ausgabe am Dienstag vom Tisch.

„Dschungelcamp“-Star Pierre hat Faxen dicke

Im Camp eskaliert die Situation schließlich, als Timur das Thema noch einmal anspricht. „Du kannst nicht sagen, alle Frauen sind dämlich!“ Für Pierre sei klar gewesen, dass er in Bezug auf Edith nur verdeutlichen wollte, woher der Wortstamm kommt. Am Ende merkt der „Dschungelcamp“-Star aber, dass er gegen die anderen Mitbewohner nicht ankommt und wirkt dezent bockig.

„Es ist jetzt nun mal in der Welt. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt Morddrohungen von allen Frauen.“

Für GZSZ-Schauspieler Timur ist klar: „Pierre ist sich bewusst, was er sagt und welche Auswirkungen das hat. Das war jetzt in diesem Fall ein Eigentor!“

Inwiefern die Zuschauer auch denken, dass es ein Eigentor von Pierre war, wird sich spätestens beim nächsten Zuschauer-Voting zeigen.