Döner-Preis bald bei über 10 Euro? Große Sorge geht um – „Das zahlt keiner“

Nicht erst seit den Krisen der letzten drei Jahre – steigende Energiekosten, Lieferengpässe, Inflation & Co. – ist der Döner-Preis in Deutschland ein heiß diskutiertes Thema!

Das gefüllte Fladenbrot gehört zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten der Deutschen. Fast schon wehmütig erinnern sich Verbraucher an die 2010er Jahre, als man für einen Döner im Schnitt nur 4,50 Euro gezahlt hat. Diese Zeiten sind jedoch vorbei – und wenn man Experten aus der Branche glauben mag, könnte ein zweistelliger Döner-Preis bald der neue Standard sein.

Döner-Preis steigt immer weiter

Um den Grund für die steigenden Döner-Preise nachzuvollziehen, muss man an den Anfang der Lieferkette blicken – nämlich auf die Bauernhöfe mit Rinderhaltung. Irgendwo muss das Kalbsfleisch für den Döner ja schließlich herkommen. Das Problem: Immer mehr Höfe in Deutschland stehen vor dem Aus oder haben bereits aufgegeben. Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Zahl der Rinder in Deutschland in den letzten zehn Jahren um 17 Prozent gesunken!

Die Lust der Deutschen auf Fleisch bleibt jedoch ungebrochen. Die Folge: Die Nachfrage nach Kalbs- und Rindfleisch ist größer als das Angebot – was die Preise in die Höhe treibt. Marktexperte Albert Hortmann-Scholten springt von einer Kostensteigerung von bis zu 20 Prozent alleine im Jahr 2024. Und das bekommen auch Döner-Fans zu spüren, wenn sie Kalbsfleisch statt Hähnchen in ihrem Fladenbrot bevorzugen.

Döner bald über 10 Euro?

In München mussten einige Döner-Imbisse bereits die Kalbsfleisch-Variante von der Speisekarte streichen. „Zu teuer“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) einen Verkäufer. „Da müsste ich an die zehn Euro verlangen, das zahlt keiner.“

Und auch die Branchenkenner schlagen Alarm. Erdogan Koc, Sprecher des Verbandes der Dönerproduzenten, wird deutlich: „Experten prognostizieren, dass der Endpreis für Döner – als repräsentatives Produkt der Fleischverarbeitung – in naher Zukunft kurzfristig die 10-Euro-Grenze erreichen und mittelfristig sogar überschreiten wird“.

Mehr News:

Mindestens zehn Euro oder gar mehr für einen Döner? Aktuell bekommt man einen Standard-Döner noch für rund 7 bis 8 Euro, für ausgefallene Füllungen oder Jumbo-Varianten zahlt man allerdings schon jetzt zweistellige Summen. Wenn sich das Preisniveau noch weiter verschiebt, dürfte der Aufschrei groß sein. (mit dpa)