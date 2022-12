dm: Produkt löst „unerwarteten Hype“ aus – Kunden müssen warten

Stark! Ein Produkt von dm hat für einen regelrechten Kundenansturm gesorgt. In kürzester Zeit waren alle verfügbaren Kontingente weg – ausverkauft.

Selbst dm ist über diesen regelrechten Hype verwundert und kommt mit der Lieferung gar nicht mehr nach. Deshalb müssen sich die Kunden nun noch etwas gedulden.

dm-Produkt ausverkauft – Kunden frustriert

Es geht um ein neues Make-up der Drogerie-Eigenmarke „trend !t up“. Die „Wonder Skin Cream-To-Powder Foundation“ ist ein Mix aus Make-up, Foundation und Puder. Der Tiegel kostet 4,35 Euro – nicht gerade wenig für einen Artikel, der zu keiner großen Marke gehört. Doch scheint die innovative Kombination bei der Kundschaft gut anzukommen.

Des einen Freud ist des anderen Leid. So sind viele Kunden nun wütend, weil sie nicht mehr an das beliebte Produkt rankommen. Eine Kundin beschwert sich, dass sie schon seit Wochen versuche, die „Wonderskin Foundation“ zu bestellen. „Habt ihr die nur für die Influencer gemacht, die die beweihräuchern?“, will sie von der Drogeriekette wissen.

TikTok-Videos sorgen für Kundenansturm

Auf ihre Facebook-Anfrage hin reagiert das Unternehmen damit, dass es selbst von dem „unerwarteten Hype der ‚trend !t up Make-up Wonder Skin Cream-To-Powder Foundation‘“ überrascht gewesen sei. Diese sei teils innerhalb weniger Tage schon ausverkauft gewesen.

Auf Nachfrage der Redaktion erklärt eine dm-Sprecherin, dass der Hype vor allem über TikTok gelaufen sei. „Hier hat der Hashtag #creamtopowderfoundation bereits 783,2k Aufrufe.“ Zahlreiche Influencer hätten das Produkt getestet und dann empfohlen. Darauf ist die Community wohl angesprungen.

Momentan ist das Produkt online noch nicht verfügbar. Laut dm soll das aber „in Kürze“ wieder der Fall sein. Und in vereinzelten Filialen sind wenige Tiegel mit der „Wundercreme“ erhältlich. Das Unternehmen spricht davon, dass aktuell „die meisten Filialen“ die creme wieder im Angebot hätten.