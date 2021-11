dm wagt Neues – DAS gibt es dieses Jahr zum ersten Mal!

dm und andere Drogerie-Märkte suchen immer nach neuen Möglichkeiten, um mehr Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen und in die Läden zu locken.

In diesem Jahr hat sich dm zu Weihnachten etwas ganz Besonderes ausgedacht.

dm: DAS gibt es dieses Jahr zum ersten Mal! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

dm: DAS gibt es dieses Jahr zum ersten Mal!

Die Weihnachtszeit gehört für Einzelhändler und andere Unternehmen in Deutschland zu den wichtigsten Zeiten des Jahres. Immerhin sind viele Kunden auf der Suche nach Geschenken und beim Gedanken an die Liebsten sitzt das Geld manchmal deutlich lockerer.

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Deswegen möchten dm und Co. in der Weihnachtszeit viele Kunden in den Filialen begrüßen. Manche Unternehmen setzen dabei sogar auf eigene Werbespots nur für die Weihnachtszeit. Bisher gab es das bei dm nicht. Doch in diesem Jahr ist das anders.

dm: Erstmals besondere Spots zu Weihnachten

Laut „turi2.de“ ist es das erste Mal, dass dm einen TV-Weihnachtsspot an den Start bringt. In dem Clip läuft ein kleiner Junge durch den Drogeriemarkt und sieht schließlich einen Mann, den er für den Weihnachtsmann hält. Selbst Santa kauft bei DM ein, staunt das Kind.

Bei diesem einen Clip bleibt es aber nicht. Insgesamt gibt es vier Werbeclips mit der gleichen Geschichte, allerdings stehen bei den Werbe-Spots immer unterschiedliche Produkte der Drogeriemarkt-Kette im Fokus. Ob die Werbung bei den dm-Kunden gut ankommt und deswegen mehr Produkte verkauft werden, muss sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. (gb)