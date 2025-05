dm-Kunden müssen aufpassen – dieses Produkt kann dich krank machen

dm bietet Kunden eine riesige Auswahl an Produkten an. Neben Kosmetik, Haushaltsprodukten und Deko bietet das Unternehmen zusätzlich Lebensmittel an und macht Rewe, Edeka und Co. damit Konkurrenz.

Kunden sollten jetzt allerdings ihre Einkäufe planen, denn eines der Produkte kann dich krank machen.

Dm: Dieses Produkt kann dich krank machen

dm ruft das Produkt „dmBio Cashewmus Himbeere“ (GTIN 4067796070040) zurück. Vom Rückruf betroffen sind alle Artikel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis einschließlich 28. April 2026. Finden kannst du das MHD auf dem Rand des Deckels.

Der Grund: Es könne laut dm nicht ausgeschlossen werden, dass in dem vom Rückruf betroffenen Produkt Salmonellen auftreten können. Der Verzehr kann zu Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, Unwohlsein, Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet.

Unternehmen appelliert an Kunden

In dem Rückruf von dm warnt das Unternehmen deshalb: „Wir bitten Sie, das Produkt mit den oben genannten MHD nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen.“

Kunden, die das vom Rückruf betroffene Produkt von dm gekauft haben, bekommen ihr Geld zurückerstattet. Du hast das Produkt verzehrt und bemerkst Symptome? Dann solltest du einen Arzt aufsuchen!

