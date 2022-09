Disney+ krallt sich Kult-Show – Netflix-Fans gehen leer aus

Seit gerade einmal zwei Jahren mischt Disney+ bei den Streaminganbietern mit. Es hat nicht lange gedauert, da konnten sich Zuschauer bereits über die ersten Eigenproduktionen freuen.

Wer allerdings weiter auf Disney+ verzichtet und lieber bei Netflix bleibt, für den gibt es jetzt bittere Neuigkeiten. Denn jetzt hat Disney+ kurzerhand entschlossen eine absolute Kultserie ins Programm aufzunehmen. Netflix-Kunden gehen dabei allerdings leer aus.

Disney+ holt Netflix-Erfolg zu sich

Lange Zeit konnten sich Comedy-Fans bei Netflix über die vollen elf Staffeln der Kult-Sitcom „Modern Family“ amüsieren – die Serie, die 2009 zum ersten Mal auf Sendung ging und bereits diverse Preise abräumte.

Doch damit ist jetzt Schluss, den ab sofort ist „Modern Family“ nur noch auf dem Konkurrenzanbieter Disney+ abrufbar.

Disney+ zeigt weitere „Modern Family“-Staffeln

Während die Netflix-Zuschauer jetzt verzichten müssen, dürften die Fans von Disney+ frohlocken. Immerhin standen ihnen bislang nur die ersten drei Staffeln zur Verfügung.

Disney+ holt sich „Modern Family“ ins Programm. Netflix-Nutzer gehen dabei leer aus. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Auch wenn der Wechsel überraschend wirkt, er war abzusehen. Produziert wurde die Serie nämlich von 20th Century Fox, ausgestrahlt wurde sie anschließend auf dem amerikanischen Fernsehsender ABC. Mittlerweile gehört beides zu Disney. Kein Wunder also, dass der Konzern die „Eigenproduktion“ von früher jetzt auch auf der hauseigenen Streamingplattform anbieten will.

Und darum geht’s bei „Modern Family“: Im Fokus stehen die Familien von Jay Pritchett, seinem Sohn Mitchell Pritchett und seiner Tochter Claire Dunphy. Die Serie begleitet die Familien in ihrem Alltag. Die Charaktere verstricken sich in Missverständnisse, Schwindeleien und kleine Katastrophen und sorgen damit für jede Menge Unterhaltung.

Eine der wohl bekanntesten Schauspielerinnen aus der Serie ist Sofía Vergara. Der TV-Star sitzt auch in der Jury von „America’s got Talent“. Hier sitzt sie an der Seite von GNTM-Chefin Heidi Klum.

