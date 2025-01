DHL-Kunden müssen Pakete bald selbst abholen – was Empfänger wissen müssen

Der Online-Bestellung und der Empfang von Paketen an der Haustür gehört für viele zum Alltag dazu. Fakt ist: Die Bestellung über Paketlieferdienste wie DHL sind einfach komfortabler, als selbst loszuziehen und sich auf den Weg in die Geschäfte zu machen. Kunden können die sich die Post bis vor die Haustür liefern lassen – oder aber in eine Abgabestation.

Nun kommen Pläne von DHL ans Licht, die einige Veränderungen für Kunden mit sich bringen könnten. Müssen Empfänger von nun an selbst die Pakete abholen?

DHL: Müssen Kunden ihre Pakete bald selbst abholen?

Die Abhol- und Abgabeautomaten von DHL sind inzwischen an fast jeder Straßenecke zu finden. Viele Kunden nutzen diese Möglichkeit, um Pakete anzunehmen oder zu versenden. Die Stationen sind vor allem nützlich, wenn man nicht im Home-Office arbeitet und die Pakete nicht annehmen kann. Mit einem QR-Code können die Pakete hier Rund um die Uhr ganz einfach empfangen oder versendet werden. Viele Kunden lassen sich ihre Bestellungen aber auch noch gerne bis vor die Haustür liefern – und sparen sich damit einen Weg zur Paketstation.

Jetzt kommt ans Licht, dass der Paketdienstleister plant, die Anzahl der Abhol- und Abgabestationen deutlich auszubauen, so „Express“. Die Anzahl der derzeit ca. 15.000 Stationen soll bis 2030 sogar auf ca. 30.000 verdoppelt werden. Zusätzlich zu den Ausbau-Plänen sollen außerdem weitere Neuerungen auf Kunden zukommen.

Automaten auch von anderen Firmen nutzbar

Denn es sollen auch neue Automaten der Tochterfirma „Dein Fach“ dazukommen, die nicht nur von DHL, sondern auch von anderen Zustellern und Händlern genutzt werden können. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen, mindestens 1.000 dieser Automaten in Betrieb zu nehmen. „Unser Automaten-Netz wird dichter – im Schnitt wird die Wegstrecke, die Verbraucherinnen und Verbraucher bis zum Paket haben, immer kürzer“, so Nikola Hagleitne, DHL-Vorständin.

Bei den neuen Automaten handle es sich jedoch lediglich um ein Angebot. Kunden haben weiterhin die Option zwischen der Lieferung an eine Paketstation oder aber bis vor die Haustür.