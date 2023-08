DHL: Mysteriöse Aufkleber an Packstationen – Bote mit eindringlicher Warnung an Kunden

Wer sein Paket an einer Packstation von DHL abholen will, sollte höllisch aufpassen!

Denn an zahlreichen Stationen prangen plötzlich Aufkleber, die den Kunden offenbar wichtige Informationen mitteilen sollen. Doch jetzt hat sich ein Paketbote persönlich zu Wort gemeldet – und eine eindringliche Warnung an alle DHL-Kunden ausgesprochen.

DHL: Aufkleber an Packstationen

Der Paketzusteller aus NRW hat ein Foto der mysteriösen Aufkleber gemacht und das Bild anschließend in einer regionalen Facebook-Gruppe geteilt. Darauf ist ein Blatt Papier mit zwei ausgedruckten Anzeigen zu sehen, die auf den ersten Blick von der Farbgebung her täuschend echt wirken.

Wirbel um Aufkleber an DHL-Packstationen Foto: Privat

„Keine Lust auf die App?“, steht da beispielsweise. „Die Post & DHL App gibt Ihre Daten an Tracking-Firmen weiter. Wenn Sie keine Lust auf Überwachung haben, können Sie hier eine Neuzustellung zu Ihnen nach Hause veranlassen.“ Daneben ein QR-Code und eine Webadresse, gefolgt von ein paar Info-Zeilen – unter dem Logo von „Digitalcourage“, einem Verband aus Bielefeld, die sich für „Grundrechte und Datenschutz“ einsetzen wollen.

Aber hier ist äußerste Vorsicht geboten!

Paketbote warnt Kunden

„Diese Aufkleber werden derzeit des Öfteren an Packstation und Briefkästen geklebt“, schreibt der Paketbote auf Facebook – und warnt: „Diese Aufkleber sind nicht von der Deutschen Post. Also keine Beachtung schenken und Aufkleber nach Möglichkeit entfernen.“

Offenbar spricht der Zusteller damit ein Thema an, das viele Kunden in seiner Region schon beschäftigt hat. „Beim Vorbeilaufen an der Packstation um der Ecke ist mir schon mehrfach dieser Zettel aufgefallen“, schreibt ein Nutzer unter das Foto. „Ab jetzt werde ich gucken, dass ich den entferne, wenn ich einen sehe.“