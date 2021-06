DHL-Bote kann Paket nach Tragödie nicht zustellen – was er dann macht, ist völlig irre

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Diese Aktion von einem DHL-Boten ist wirklich sehr verrückt.

Aus einem tragischen Grund konnte er ein Paket von DHL nicht zustellen. Wo er den Zettel hinterließ, sorgte für viele Reaktionen.

DHL: Unglaublich, was ein Paketbote gemacht hat. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

DHL: Bote kann Paket nicht zustellen

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, ereignete sich der Vorfall in Hamburg. Dort war es am 31. Mai in Barmbek-Süd zur Explosion eines Wohn- und Bürogebäudes gekommen.

Ein Mann konnte von der Feuerwehr noch mit schweren Brandverletzungen aus dem Gebäude geborgen werden. Er verstarb aber kurz darauf im Krankenhaus. Das Gebäude musste nach der Explosion weiträumig abgesperrt werden, da Einsturzgefahr bestand.

Nun kommt ein DHL-Bote ins Spiel.

DHL: Unfassbar, was ein Paketbote gemacht hat

Der DHL-Bote sollte offenbar ein Paket in dem explodierten Haus zustellen. Doch selbstredend war das allein wegen der weiträumigen Absperrung nicht möglich.

Hamburg: Die Explosion hatte sich am 31. Mai ereignet. Foto: IMAGO / Michael Wigglesworth

Der DHL-Bote entschied sich aber anscheinend dennoch dazu, eine Benachrichtigung zu hinterlassen. Diese klebte er offenbar ausgerechnet an das Tatort-Schild der Polizei, wie das Foto eines Journalisten auf Facebook zeigt.

Diese Aktion des DHL-Paketboten rief natürlich einige Reaktionen hervor. Wie die ausgefallen sind, erfährst du auf „MOIN.DE“.