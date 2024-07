Spanien – Deutschland auf Mallorca: Polizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen zum EM-Knaller

Noch immer lebt der Traum vom großen EM-Titel im eigenen Land. Doch die Hürde zum Einzug ins Halbfinale ist fast schon finalwürdig. Am Freitag (5. Juli) treffen Spanien – Deutschland im Viertelfinale der EM um 18 Uhr aufeinander. Auch auf Mallorca wird dann zumindest am Ballermann voraussichtlich Ausnahmezustand herrschen.

Davon geht auch die spanische Nationalpolizei aus und trifft erste Vorkehrungen für das Spiel Spanien – Deutschland auf Mallorca. Doch auch darüber hinaus bereitet sich die Lieblingsinsel der Deutschen auf das Fußball-Spektakel vor.

Spanien – Deutschland auf Mallorca: Polizei bereitet sich vor

Bereits am Samstag (29. Juni) war die Playa de Palma zum Achtelfinale Deutschland – Dänemark fest in deutschen Händen. Überall an der Promenade liefen Touristen mit DfB-Trikot entlang. Und auch zur Übertragung der Partie füllten sich die Lokalitäten, vor einigen beliebten Party-Lokalen wie dem Bierkönig staute es sich vor dem Eingang sogar zwischenzeitig.

Für das Viertelfinale Spanien – Deutschland erwarten die Behörden noch mehr Andrang, zumal an diesem Wochenende auch die Sommerferien bereits in einigen deutschen Bundesländern angefangen haben. Wie die Nationalpolizei gegenüber „Ultima Hora“ nun bestätigte, wurden an der Playa de Palma deshalb spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

+++ Toni Kroos packt vor EM-Viertelfinale aus – „Dachte, das war’s jetzt“ +++

Vor Ort wird ein großes Aufgebot der Spezialeinheit aus Bürgersicherheitseinheiten sein, darunter zählen unter anderem Polizisten auf Motorrädern, aber auch verkleidete Beamte in Zivil. Sie alle wollen für die Sicherheit in der Region sorgen. Bei Bedarf werden noch weitere Einsatzkräfte zur Verstärkung der Sicherheit angefordert.

Gastro baut Angebot aus

Auch die Gastronomie bereitet sich auf der Insel auf den EM-Knaller vor. Vor allem an den Touristen-Hochburgen sollen die TV-Angebote erhöht werden, aber auch an vielen anderen Orten auf Mallorca werden mehr Bildschirme in den Lokalen aufgestellt. Schließlich soll niemand Deutschland – Spanien verpassen.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

An der Playa de Palma haben die Gastronome zudem ihren Getränke-Vorrat aufgestockt. Bei derartigen Fußball-Events fließt der Alkohol erwartungs- und erfahrungsgemäß noch mehr als sonst schon.