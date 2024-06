Deutschland – Dänemark am Ballermann: So bist du bestens für das EM-Spiel gewappnet

Die Europameisterschaft findet 2024 in Deutschland statt – doch selbstverständlich wird auch am Ballermann auf Mallorca fleißig mitgefiebert. Nicht ohne Grund wird die Balearen-Insel ja auch immer wieder scherzhaft als „17. Bundesland“ der Republik betitelt.

Falls du allerdings nur die Badehose und ein Strandtuch im Gepäck hast, gibt es keinen Grund zur Sorge. Denn auch in letzter Minute ist es an der Playa de Palma noch möglich, bestens für das Spiel der deutschen Nationalelf gewappnet zu sein. Unsere Redaktion hat den Check gemacht.

Ballermann: Public Viewing in bester Montur ist kein Problem

Um in der Menge am Ballermann nicht aufzufallen, braucht es gar nicht mal so viel – bereits das kleinste Accessoire in den Farben Schwarz-Rot-Gold zaubert ein Gemeinschaftsgefühl. Und das bekommst du entlang der Strandpromenade in jedem zweiten Kiosk. Die Reisekasse wird dadurch auch nicht sonderlich geschmälert.

Denn: Wer einen Deutschland-Hut tragen möchte, muss gerade mal fünf Euro locker machen. Genauso viel, wie auch eine Fahne des Landes für den perfekten Torjubel kostet. Was als eingefleischter Fußball-Fan aber auch nicht fehlen darf – richtig: eine Kapitänsbinde. Und die ist am Ballermann meist mit der Aufschrift „Bierkapitän“ zu finden. Immerhin gilt auf Malle: Trinken ist auch Sport! Kosten liegen dabei bei gerade mal drei Euro.

Ballermann: Vorsicht! Bei gewissen Fan-Artikeln machst du dich strafbar

Übrigens lassen sich einige Kiosk-Betreiber auch darauf ein, den Preis etwas nach unten zu handeln. Solange man nicht mit unverschämt günstigen Vorstellungen um die Ecke kommt. Das Nonplusultra wäre allerdings ein Trikot – das lässt sich am Ballermann jedoch nur in gefälschter Version finden. Wer dort zuschlägt, unterstützt nicht nur den illegalen Verkauf, sondern macht sich auch noch selbst strafbar.

Ob sich dafür die rund 20 bis 25 Euro für ein Fake-Oberteil in DFB-Optik lohnen, bleibt jedem selbst überlassen. Urlauber, die dennoch einen Deal eingehen wollen, sollten wissen: In den Abendstunden rund um Bier- und Schinkenstraße werden die Preise für die „falschen Trikots“ nach oben geschraubt, genauso wie an den Spieltagen der jeweiligen Nation.