Deutsche Post: Mann bestellt online und ist sprachlos, als das Paket kommt – „Darum mag ich Sylt“

Deutsche Post: Päckchen nicht angekommen - was Du jetzt tun musst

Tagtäglich liefern die Mitarbeiter von Deutsche Post und Co. riesige Mengen an Briefen und Paketen aus. Gerade in Corona-Zeiten hat der Versand stark zugenommen. Nachdem ein Mann online bestellt hatte, war er jedoch völlig baff, als das Paket kam.

„Darum mag ich Sylt“, so seine Worte. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet über den Vorfall.

Deutsche Post: Ein Mann erhielt das Paket seiner Online-Bestellung und war plötzlich völlig baff. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Deutsche Post: Mann bestellt online und ist sprachlos, als das Paket kommt

Der Mann von der Insel Sylt war ausgerechnet nicht zu Hause, als ein Mitarbeiter der Deutsche Post ihm sein Paket liefern wollte. Daraufhin kam der Postbote auf eine kuriose Idee und schrieb auf die Sendungskarte: „Paket im Strandkorb abgelegt.“

Als der Mann das sah, konnte er kaum glauben, dass sein Paket tatsächlich im Strandkorb lag. Begeistert schoss er ein Foto von der Sendungskarte und veröffentlichte dieses bei Facebook.

Dazu schreibt er: „Darum mag ich Sylt – warum magst du es? Brauchte Unterlagen aus dem Büro und DHL hat meisterlich geliefert. In den Strandkorb!“ Schließlich wollte er von den anderen Facebook-Nutzern wissen, was ihre schönsten Anekdoten seien.

----------------------------

----------------------------

Der Mitarbeiter der Deutsche Post legte das Paket ausgerechnet in einem Strandkorb ab. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Stephan Persch | Stephan Persch

Deutsche Post: Facebook-Nutzer schildert außergewöhnlichen Vorfall

Dabei berichtete ein Mann: „Der Klassiker ist der Paket-Zettel mit dem Vermerk: Paket abgegeben bei Nachbarn, Name: Bitte keine Werbung!“

Was ein Anderer schilderte, ist hingegen keineswegs ein Klassiker sondern wirklich der Hammer! Hier auf MOIN.DE kannst du nachlesen, was er bei seiner Lieferung erlebt hat. (nk)

