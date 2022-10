Deutsche Post: Kunden verärgert! DESHALB kommen Briefe nicht an

Auch in unserer modernen Welt gibt es Dinge, für die der gute alte Brief und der Versand über die Deutsche Post herhalten muss. Konzertkarten, Glückwünsche oder offizielle Schreiben – wenn sich Sendungen verspäten, ist das für alle Beteiligten ärgerlich.

So geht es gerade einigen Menschen im Norden von Deutschland. Die Zahl der Beschwerden über die Deutsche Post ist so hoch wie noch nie – weil offenbar das Personal fehlt.

Deutsche Post steht vor massivem Problem – „Viele Krankheitsfälle“

Bereits seit September häufen sich bei der Deutschen Post im Norden die Probleme bei der Zustellung von Briefen. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein müssen Empfänger ungewöhnlich lang auf ihre Briefe warten – Schuld ist das Coronavirus und damit verbundene Personalausfälle.

„Die Corona-Infektionswelle geht auch an der Deutschen Post nicht spurlos vorbei“, gibt ein Sprecher des Unternehmens an. „Im gesamten Norden verzeichnen wir – für diese Jahreszeit unerwartet – viele Krankheitsfälle“, so die Begründung.

Die Probleme und damit verbundenen Unregelmäßigkeiten in der Brief-Zustellung traten in den letzten Wochen vor allem punktuell auf, immer dann, wenn plötzlich unerwartet viele Krankmeldungen seitens der Mitarbeiter kamen. Grundsätzlich gelte aber das Prinzip, dass die Post in Norddeutschland weiterhin flächendeckend zugestellt werde.

Deutsche Post: Über Zehntausend Beschwerden in nur einem Quartal

Die Beschwerden verärgerter Kunden häufen sich derweil. Im September gingen knapp 5000 Post-Beschwerden bei der Bundesnetzagentur ein – macht 11.500 Beschwerden alleine im dritten Quartal. Wie ungewöhnlich diese Anzahl ist, zeigt der Vergleich mit dem ersten Halbjahr (8900 Beschwerden) und im ganzen Vorjahr 2021 (15.100 Beschwerden).

Als Lösung sucht die Deutsche Post derzeit Mitarbeiter für die Zustellung, wirbt dabei mit festen Arbeitszeiten, Tariflöhnen und einer Sozialversicherung – und bittet die Kunden um Entschuldigung für die Verzögerungen. (mit dpa)