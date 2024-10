Deutsche Bank & Postbank: Beliebter Service eingestampft – Kunden müssen sich umstellen

Die fortschreitende Digitalisierung bei der Deutschen Bank und Postbank hat ein neues Opfer gefordert. Kunden müssen demnächst von einem weiteren Service Abschied nehmen. Wenn sie sich nicht bald umstellen, wird sie die Änderung unvorbereitet treffen.

Allerdings gibt es bei der Deutschen Bank und Postbank bereits eine Alternative, auf die betroffene Kunden umschwenken können. Noch haben sie etwas Zeit, doch die Uhr tickt.

Deutsche Bank & Postbank streichen Sparkonten

Die Deutsche Bank und die Postbank streichen jetzt beide einen Service. Im Sinne der Digitalisierung wird demnächst das Sparbuch abgeschafft. Der Service läuft zum 30. Juni 2025 aus. Kunden, die bei einer der Banken ein Sparbuch eröffnet haben, können alternativ auf die „Sparcards“ umsteigen.

Diese gibt es bei den Banken bereits seit einigen Jahren. Neben dem Tages- und Festgeld-Angebot der Kreditinstitute überzeugen die „Sparcards“ mit höheren Zinsen. Kunden profitieren von Ein- und Auszahlungen am Automaten, letzteres auch an Shell-Tankstellen. Den aktuellen Saldo können sie stets online oder über die Kontoauszüge am Bankterminal einsehen.

Deutsche Bank & Postbank: Kunden müssen auf Sparcard umstellen

Die „Sparcards“ bieten den Kunden verschiedene Services sowohl online als auch telefonisch an. So können sie beim Verlust ihrer Karte diese per App oder am Telefon sperren lassen und neu bestellen. Der Service bietet ähnliche Funktionen wie bei einem herkömmlichen Girokonto – allerdings mit einigen Unterschieden.

Informationen über die Abschaffung der Sparkonten werden nun in den Filialen ausgehängt. Wer bisher nichts davon wusste, sollte also bald darüber informiert sein. Bis zum 30. Juni können Kunden weiterhin alle Funktionen der Sparkonten nutzen und ihr Geld darüber verwalten. Doch danach heißt es Tschüss Sparkonto und Hallo Sparcard.