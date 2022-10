Deutsche Bahn provoziert die Kunden – „Ganz dünnes Eis“

Millionen von Menschen in Deutschland und im Ausland konnten am Dienstagmorgen (25. Oktober) plötzlich nicht mehr über Whatsapp kommunizieren. Der Messenger-Dienst fiel wegen einer Störung für mehr als zwei Stunden aus. Die Deutsche Bahn nahm das als Anlass, um sich einen Scherz zu erlauben.

Bei den Kunden der Deutschen Bahn kam dieser selbstironische Witz allerdings nur bedingt gut an. Sie reagierten empört und genervt auf die Aktion der Deutschen Bahn.

Deutsche Bahn: DIESER Spruch gefällt nicht jedem

Nachrichten, Bilder und Videos verschicken – das war für Millionen von Menschen kurze Zeit nicht mehr möglich. Über zwei Stunden fiel Whatsapp am Dienstagmorgen (25. Oktober) aus. Für die Deutsche Bahn offenbar Grund genug, um im Netz für ein paar Lacher zu sorgen.

„Whatsapp ist down. Glück für alle in der Bahn, die das gerade gar nicht mitbekommen“, twitterte der Account der Deutschen Bahn als Reaktion auf die Whatsapp-Störung und nahm sich damit selbst auf die Schippe.

Verbindungsabbrüche währen der Fahrt, das Internet lädt nicht und bescheidenes W-Lan – das Netz in deutschen Zügen ist stark ausbaufähig. Und das weiß offenbar auch die Deutsche Bahn. Mit diesem selbstironischen Spruch wollte sich die Social-Media-Abteilung des Unternehmens ein paar Lacher einhandeln.

Der Spruch kam allerdings nicht bei allen Kunden gut an. „Sarkasmus in der Kundenbetreuung der Bahn – ganz dünnes Eis!“, reagierte ein User auf den Tweet. „Ist das noch Selbstironie oder schon Selbstaufgabe?“, fragte ein Kommentator. Ein weiterer Kritiker schrieb: „In Deutschland haben wir eine Bahn, die den Ausbau des Internets in ihren Zügen komplett ignoriert, aber dafür Witze über dieses Trauerspiel macht.“

Den ein oder anderen Lacher bekam die Deutsche Bahn für ihre Selbstironie aber auch. „Humor habt ihr“, honoriert ein Leser den Spruch. Eine Andere schrieb: „Ich find die Selbstironie des Social Media Teams toll.“