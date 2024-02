Deutsche Bahn will mit Spar-Angebot locken – doch die Sache hat einen Haken

Die Deutsche Bahn muss sich seit Jahren massenhaft Beschwerden anhören. Die Themen Unpünktlichkeit, Verspätungen oder Ausfälle kennen wir alle – aber auch die hohen Ticketpreise sorgen bei vielen Passagieren für Ärger.

Ein Spar-Angebot soll die Menschen nun allerdings wieder in die Züge der Deutschen Bahn locken. Seit September 2023 gibt es den „Super Sparpreis“, der ICE-Reisen für nur 9,90 Euro möglich machen soll. Im März 2024 endet das Angebot.

Auf den ersten Blick ein Wahnsinns-Rabatt. Doch es gibt einige Details, die man dabei beachten sollte. Wir haben uns den „Super Sparpreis“ genauer angesehen und bei der Deutschen Bahn nachgefragt.

Deutsche Bahn mit Rabatt-Aktion – DAS musst du beachten

Und der größte Haken ist ziemlich offensichtlich: Es handelt sich um ein limitiertes Angebot. „Solange der Vorrat reicht“, schreibt die Deutsche Bahn auf ihrer Seite. Es gibt also eine begrenzte Anzahl an Schnäppchentickets, die im Aktionszeitraum bis zum 31. März 2024 erhältlich sind. Doch das ist noch nicht alles.

Denn die 9,90-Euro-Tickets gibt es nur für „kurze Strecken“, heißt es bei der DB. Aber was versteht die Bahn darunter? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Im Sommer 2023 testete die Deutsche Bahn bereits den „Super Sparpreis“. Die Kunden, die das Angebot annahmen, buchten damit Tickets über eine durchschnittliche Reiseweite von rund 100 Kilometern. Laut der Deutschen Bahn gilt die Aktion für die folgenden Kurzstrecken:

München – Augsburg

Frankfurt/Main – Mannheim

Heidelberg – Frankfurt/Main

Dresden – Leipzig

Köln – Düsseldorf

Hamburg – Bremen

Stuttgart – Heidelberg

Ulm – Stuttgart

Heidelberg – Mainz

Das Angebot richte sich laut Deutscher Bahn an die Passagiere, „die auch auf kurzen Strecken nicht auf den Komfort eines ICE oder Intercitys verzichten wollen.“ Die Bequemlichkeit steht also an erster Stelle.

Wer also hofft, seine Fernreisen auf den beliebten Strecken München – Hamburg oder Köln – Berlin für unter zehn Euro abzugrasen, der blickt in die Röhre. Man muss schon sehr genau planen, um von dieser Rabatt-Aktion zu profitieren.

Billig-ICE oder Deutschlandticket-RE?

Und bei einigen der genannten Kurzstrecken macht es sogar keinen großen zeitlichen Unterschied, ob man einen ICE oder via Deutschlandticket den Regionalzug nutzt. Von Bremen nach Hamburg ist man mit dem ICE nur 15 Minuten schneller als mit dem Regionalzug. Von Köln nach Düsseldorf spart man mit dem ICE nur acht Minuten ein.