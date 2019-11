Deutsche Bahn: „Let’s Dance“-Star mit Mega-Ausraster – „Größter Misthaufen Deutschlands“

View this post on Instagram

Der größte Misthaufen Deutschlands: @dbpersonenverkehr Vielen Dank an Super @robert.habeck , @die_gruenen von Tuten und Blasen keine Ahnung , aber die Klappe aufmachen... alles auf die Bahn verlagern, super Idee. Herr Habeck verschwinden Sie aus der Politik und werden Sie am besten DB Zugführer!!!!! @robert.habeck @die_gruenen @dbpersonenverkehr #keinewerbungsondernwahrheit