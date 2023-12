Deutsche Bahn zieht Schlussstrich bei BahnCard – Ende einer Ära

Die Deutsche Bahn sorgt tagtäglich für Gesprächsstoff. Seien es die vielen Ausfälle und Verspätungen oder der Ärger über einen erneuten Streik der GDL. Jetzt polarisiert die Deutsche Bahn mit der nächsten großen Veränderung. Es geht um die BahnCard.

In der Form, wie wir sie kennen, werden wir sie nie wieder zu Gesicht bekommen. Die BahnCards 25 und 50 werden abgeschafft. Die kleinen Plastikkärtchen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag (10. Dezember) gilt das bereits für die Probe-BahnCards, mit denen Kunden das Angebot für drei Monate testen können.

Deutsche Bahn mit Riesen-Änderung: Es betrifft die BahnCard

Für Vielfahrer der Deutschen Bahn ist die BahnCard mittlerweile ein Muss. Mit ihr erhalten Reisende je nach Option 25 oder 50 Prozent Rabatt beim Kauf einer Fahrkarte. Das kann ein kleines Vermögen sparen. Doch nun soll es die BahnCard nur noch digital auf dem Smartphone geben und nicht mehr als Plastikkarte.

„Eine digitale BahnCard spart eine Menge Plastik“, sagt Stefanie Berk, Marketingvorständin bei DB Fernverkehr. Nach eigenen Angaben würden jährlich 5,1 Millionen BahnCards ausgegeben, was zu einem hohen Plastikverbrauch führe. Ein weiterer Vorteil der digitalen Version sei, dass sie nicht vergessen oder verloren gehen könne. Die Umstellung der Jahresprodukte sei für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant.

„Das kann es doch nicht sein!“

Die Reaktionen auf die Änderungen sind gemischt. Während die einen ohnehin nur die digitale BahnCard in der App nutzen und die Umstellung gar nicht bemerken und die Umweltfreundlichkeit loben, sind andere Bahnfahrer weniger begeistert. Einige BahnCard-Kunden befürchten, dass Kunden ohne digitale Affinität, wie ältere Menschen, außen vor bleiben würden. Das denkt auch eine Userin auf X. „Was ist mit den Menschen, die aus diversen Gründen kein Smartphone haben… Zwingen Sie jetzt alle Senioren zu Smartphones? Das kann es doch nicht sein!“, postet sie.

Laut der Deutschen Bah würden bereits 60 Prozent der BahnCard-Kunden die digitale Form der Karten in der App DB Navigator nutzen. „Darum haben wir uns entschieden, hier keine analoge Alternative mehr anzubieten“, so die DB-Sprecherin. Wie die vielen älteren Menschen mit dieser Änderung klar kommen werden, bleibt abzuwarten.