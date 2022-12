Deutsche Bahn führt Änderung im Bord-Bistro ein – der Grund ist ernst

Wer an die Deutsche Bahn denkt, dem fällt nicht als allererstes Modernität ein. Zu groß ist dann doch der Frust über Zug- und Personalausfälle, Streckensperrungen und Verspätungen. Immerhin im Bord-Bistro will die Deutsche Bahn den nächsten Schritt gehen und auf mehr Nachhaltigkeit setzen.

Ab dem 1. Januar 2023 können Bahnkunden für Getränke und Speisen im Bord-Bistro und im To-Go-Bereich der Fernzüge Porzellan und Glas als Mehrwegoption wählen. Diese neue Mehrwegvariante ist bei allen gastronomischen Bestellungen auf Wunsch erhältlich, außerdem kostenfrei und unabhängig vom Pfand.

Deutsche Bahn führt Änderung im Bord-Bistro ein

Speisen und Getränke werden in der Ersten Klasse ohnehin schon beim Service und im Bordrestaurant in Mehrweggeschirr serviert. In Porzellan erhältlich sind Becher für Kaffee, Tee und andere Heißgetränke, zudem Teller und Schüsseln für Hauptspeisen und Snacks sowie Gläser für Bier, Wein und Softdrinks. Die aktuellen Einweg-Verpackungen bleiben erhältlich und werden auf Kundenwunsch ausgegeben.

Damit will die Deutsche Bahn einen Schritt in Richtung schonenden Umgang mit Ressourcen machen. Seit Juni 2021 setzt sie auf Holzbesteck, zudem ist das Essensangebot auf vegetarische, vegane und Bio-Gerichte erweitert worden.

„Gönne mir das nächste Mal gern einen Cappuccino!“

Deutsche-Bahn-Vorstand Michael Peterson: „Mit der Einführung von Porzellan und Gläsern im Bord-Bistro als Mehrwegvariante bieten wir unseren Gästen nicht nur eine langlebige und nachhaltige Alternative zur Einweg-Verpackung, sondern schaffen auch qualitativ einen Genuss wie zu Hause.“

Auf Twitter sind einige User positiv auf die Neuerung gestimmt. Hier eine Auswahl:

„Da gönne ich mir das nächste Mal gern einen Cappuccino!“

„Und endlich auch angenehmer zu trinken.“

„Hat lange genug gedauert. Ich bekomme derzeit in der Regel Einweggeschirr im Speisewagen, obwohl Gläser und Teller vorhanden wären. Aus reiner Bequemlichkeit des Personals.“

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, ob und wie sich das neue Bistro-Konzept bei der Bahn und den Kunden bewähren wird.